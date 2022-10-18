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習近平參加廣西團討論 推邊疆高質量發展

記者陳政錄／北京報導
中共總書記習近平（中）出席廿大廣西代表團討論，要求在推動綠色發展、推進從嚴治黨等方面展現更大作為。（新華社）
中共總書記習近平（中）出席廿大廣西代表團討論，要求在推動綠色發展、推進從嚴治黨等方面展現更大作為。（新華社）

中共總書記習近平17日出席所屬20大廣西代表團討論，提出五個「牢牢把握」，包括「牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務」，並稱「中共18大以來中共中央的大政方針和工作部署是完全正確的」；同時要求廣西要在推動邊疆民族地區高質量發展、服務和融入新發展格局、推動綠色發展、維護國家安全、推進全面從嚴治黨等方面展現更大作為。

習近平19大時在貴州當選中共黨代表，20大則在廣西，兩地都是邊疆少數民族的聚居地，也是中國推動「脫貧」的指標地區。

針對新冠疫情衝擊，習近平稱，中共18大以來，在百年變局與世紀疫情交織的嚴峻考驗下，全面打贏脫貧攻堅戰，同步全面建成小康社會，綜合實力邁上新台階，改革開放全面深化，生態環境持續改善，人民生活明顯提升等，八桂大地發生了翻天覆地的歷史巨變。

他並稱，過去發展進程極不平凡，強調要堅定自信，貫徹創新理論，「把發展進步的命運牢牢掌握在自己手中」，以及持之以恆推進反腐和中共黨的自我革命等。

習近平還說，中國特色社會主義道路是符合中國實際、反映中國人民意願、適應時代發展要求的，不僅走得對、走得通，而且走得穩、走得好。「我們要堅定歷史自信、增強歷史主動，在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷」。

中共 習近平 疫情

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