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新聞評論／三句話不離總書記 捧「習」成官場顯學

記者林則宏
中共20大16日在北京人民大會堂開幕。中共總書記習近平預料將取得第三任期。（新華社）
中共20大16日在北京人民大會堂開幕。中共總書記習近平預料將取得第三任期。（新華社）

中共總書記習近平在中共黨內地位更加定於一尊後，公開頌揚習近平儼然已成為官場的新顯學。昨天在20大新聞中心安排的首場記者會中，發改委副主任趙辰昕一開場就用了超過十分鐘時間大力吹捧習近平。

趙辰昕首先說，「昨天上午，我們非常榮幸在現場聆聽了習近平總書記在黨的20大開幕式上作的重要報告」。他表示，「數字是最有說服力的」，習近平上任後這十年，中國經濟占世界經濟的比重從11.3%，增長到18.5%。「這得益於習近平總書記的掌舵領航，得益於習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引。」

趙辰昕還歸納「習近平經濟思想」具有七大創造性，包括：創造性提出加強中共黨對經濟工作的全面領導的重大理論觀點；創造性提出堅持以人民為中心的發展思想；創造性提出中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段的重大論斷等。

他指出，在經濟工作的具體實踐當中，難免會碰到一些風險和挑戰，需要及時應對破解。「我們不斷按照習近平總書記重要講話、重要論述和重要指示批示指出的方向尋找答案」；「深刻感受到習近平經濟思想為我們做好新時代經濟工作」；又稱習，「指明了正確方向、提供了根本遵循」。

在記者會回答提問時，趙辰昕仍不時提到習近平。連在回答路透關於分析師紛紛下調對中國經濟增長率的預測時，趙辰昕更精神喊話般說：「我們相信，按照習近平總書記指明的以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的目標和方向」三句話不離習總書記，成了記者會的關鍵主軸。

習近平 中共 20大

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