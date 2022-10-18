希望工程的「大眼睛」少女 30年後當上20大代表

希望工程公益廣告中的蘇明娟。（取材自央廣網）

30多年前，蘇明娟是交不起學雜費而面臨失學的上百萬名中國小學生之一，她在安徽一間簡陋教室裡讀書的模樣，被中國青年報記者拍到。她此後以「大眼睛」代號，成為救助貧困地區失學兒童「希望工程」的招牌面孔。如今，這雙「大眼睛」女孩當上了20大 代表。

綜合中國青年報、人民網報導，很多年後，蘇明娟走上共青團工作崗位後，對青少年事業、對希望工程有了更深的認識和思考。她有了餘力，也發起設立助學基金。蘇明娟說，自己完成了從共青團事業「受益者」到愛的「傳遞者」的身分轉變。

蘇明娟擔任本屆20大代表。(取材自股城網)

到黨的20大開幕前，蘇明娟算了一下，那筆基金自2018年至今籌集了大約人民幣490萬元，參與建設了5所希望小學。如今蘇明娟已成家立業，為人妻為人母。身為工行安徽省分行人力資源部總經理助理的她，同時也是共青團安徽省委的兼職副書記。

黨的20大報告稱，中國已經建成世界上規模最大的教育 體系。蘇明娟的孩子正在上學，她偶爾才會用自己吃過的苦教育孩子，「完全是兩個時代的人，說多了，她們沒辦法想像。」

報導指出，1991年4月，中國青年報的攝影 記者解海龍到安徽省金寨縣桃嶺鄉張灣村的一間教室，7歲的蘇明娟正在低頭寫字。那時，蘇明娟是小學二年級，解海龍果斷地摁下了快門，留下了「大眼睛」抬頭瞬間。

當時的蘇明娟說：「全年的收入僅僅夠全家吃三個月，父親每天起早貪黑，上山砍柴、下河抓魚，用換來的錢，買點口糧，維持生計。」