希望工程的「大眼睛」少女 30年後當上20大代表
30多年前，蘇明娟是交不起學雜費而面臨失學的上百萬名中國小學生之一，她在安徽一間簡陋教室裡讀書的模樣，被中國青年報記者拍到。她此後以「大眼睛」代號，成為救助貧困地區失學兒童「希望工程」的招牌面孔。如今，這雙「大眼睛」女孩當上了20大代表。
綜合中國青年報、人民網報導，很多年後，蘇明娟走上共青團工作崗位後，對青少年事業、對希望工程有了更深的認識和思考。她有了餘力，也發起設立助學基金。蘇明娟說，自己完成了從共青團事業「受益者」到愛的「傳遞者」的身分轉變。
到黨的20大開幕前，蘇明娟算了一下，那筆基金自2018年至今籌集了大約人民幣490萬元，參與建設了5所希望小學。如今蘇明娟已成家立業，為人妻為人母。身為工行安徽省分行人力資源部總經理助理的她，同時也是共青團安徽省委的兼職副書記。
黨的20大報告稱，中國已經建成世界上規模最大的教育體系。蘇明娟的孩子正在上學，她偶爾才會用自己吃過的苦教育孩子，「完全是兩個時代的人，說多了，她們沒辦法想像。」
報導指出，1991年4月，中國青年報的攝影記者解海龍到安徽省金寨縣桃嶺鄉張灣村的一間教室，7歲的蘇明娟正在低頭寫字。那時，蘇明娟是小學二年級，解海龍果斷地摁下了快門，留下了「大眼睛」抬頭瞬間。
當時的蘇明娟說：「全年的收入僅僅夠全家吃三個月，父親每天起早貪黑，上山砍柴、下河抓魚，用換來的錢，買點口糧，維持生計。」
1992年，「大眼睛」的照片在中國各種報刊刊發，蘇明娟也成了希望工程的「名人」。此後，在「希望工程」的資助下，蘇明娟順利完成學業，並於2002年考入安徽大學金融管理系，畢業後成為工商銀行安徽省分行的職員。
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