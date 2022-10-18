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中國經濟走回「內循環」？發改委：擴大開放決心不變

中國新聞組／北京18日電
參觀者在「偉大的變革--慶祝改革開放40周年大型展覽」外留影。(新華社資料照片)
參觀者在「偉大的變革--慶祝改革開放40周年大型展覽」外留影。(新華社資料照片)

中國近年來的政經情勢發展，讓外界疑慮經濟會否走回閉關自守。中國國家發展改革委副主任趙辰昕說，國內外有一些聲音，認為20大報告強調中國經濟將「以國內大循環為主體」，意味要在對外開放上進行大幅收縮，甚至要搞自給自足，「這種理解是錯誤的」。

來源：YouTube

趙辰昕昨在20大新聞中心首場記者會上強調，對外開放是中國的基本國策和鮮明標識。中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝更加開放，「未來中國開放的大門只會愈開愈大」。他還透露，中國第三季經濟將明顯回升。

中國國家主席習近平在中共20大開幕式政治報告不再像過去大談「高速經濟發展」，而是著重「加快構建新發展格局，著力推動高質量發展」。美國之音報導，趙辰昕昨證實，中國經濟已經從高速成長期轉變為高質量增長期。但是分析人士認為，「推動高質量發展」或許是為掩飾中國經濟持續下滑以及積重難返的經濟困難貼上一個富麗堂皇的標籤而已。

習近平在20大報告重申，「加快建構以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。趙辰昕昨指出，構建新發展格局是「以習近平同志為核心的黨中央審時度勢作出的重大決策」，對於中國實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，意義重大而深遠。

「一些國家想實行『脫鉤斷鏈』、構築所謂的『小院高牆』，但世界絕不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態」，趙辰昕說，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏依然是人心所向，「中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界上的大海大洋都是相通的」。

「我們在吸引外資方面也面臨新的形勢，」趙辰昕說，中國將鼓勵先進製造業、高質量服務業、高科技、能源和環保等領域鼓勵外資投入。他還特別鼓勵外商向中國較不發達的中部、西部和東北部多做投資

據報導，中國在1990年代經濟開始騰飛的初期，非常嚴重地依賴外國投資，而當時政府的政策也是在將市場封閉幾十年之後，大幅向外資開放。但是外資企業近年來抱怨說，他們在市場准入方面的待遇已經大大落後於中國同行，知識產權缺乏保護，而且還會被強制要求轉移技術。

發改委副主任趙辰昕。（央視截圖）
發改委副主任趙辰昕。（央視截圖）

20大 習近平 投資

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