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習近平20大憶福建往事 稱自己和大家一樣是普通黨員

記者陳言喬／即時報導
中共總書記習近平17日參加黨的20大廣西代表團討論。（新華社）
中共總書記習近平17日參加黨的20大廣西代表團討論。（新華社）

中共20大正在北京舉行，中共總書記習近平17日參加廣西代表團討論，官媒今天（18日）披露現場細節。習近平憶及自己在福建工作的往事，並說「我和大家一樣，是一名普通共產黨員，就是實實在在把事情做好」。

中新社報導，習近平在現場交流中說，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，不同於幾十萬人、幾百萬人、幾千萬人的現代化，而是14億多人口的現代化，「我們的現代化既是最難的，也是最偉大的」。

習近平回憶：「記得當年我到農村去，當地『秀才』跑我那兒來宣講，說咱們今後現代了，那都不一樣了，樓上樓下電燈電話，包子餃子肉絲肉片」。

習近平還憶及他在福建工作的往事。他說，當年他帶隊去國外考察產業發展；幾十年過去了，中國製造遠銷海外。「曾幾何時啊！這就是中國的發展變化」。

習近平說，工人階級也要不斷提高自己的素質和覺悟。過去碼頭都是人拉肩扛，現在是智慧化操作集裝箱（貨櫃）。要重視發展職業技術教育。不能瞧不起產業工人，一定要看實際貢獻。「我們這些年一步一個腳印，真正在添磚加瓦建設中國特色社會主義現代化強國大廈的人，他們都是值得我們尊敬的。而且我們要思考和研究怎麼去培養他們、發揮他們的作用，這個才是重要的」。

關於「中國共產黨的中心任務」，習近平在討論中表示，「前一段時間我們聚焦小康，解決了絕對貧困。現在聚焦在『兩步走』上，以中國式現代化全面推進民族復興」。

「當前最重要的任務，就是擼起袖子加油幹，一步一個腳印把黨的20大作出的重大決策部署付諸行動、見之於成效。這也是我們在建成小康社會，徹底解決絕對貧困問題之後新的承諾」。 　　

習近平還表示：「我和大家一樣，是一名普通共產黨員。我們就是實實在在把事情做好。因為信任黨中央，信任中國特色社會主義，就好好把我們的事情做好」。

習近平 共產黨 20大

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