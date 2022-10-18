富豪注意了…20大推共同富裕 提「規範財富積累機制」

目前正在北京展覽館舉行的「奮進新時代」主題成就展中，「完成脫貧攻堅」被列為習近平重要政績之一宣揚。（記者林則宏／攝影）

中共總書記習近平 執政十年，在宣告完成「脫貧攻堅」後，於20大 報告宣告下一步將帶領中國人民實現「共同富裕」。報告在「完善分配制度」方面，更首度提出「規範財富累積制度」引發關注。

習近平在20大報告中，將「完成脫貧攻堅、全面建成小康社會」列為其執政十年，所完成「具有重大現實意義和深遠歷史意義」的三件大事之一。

他在報告中說，這是「彪炳中華民族發展史冊的歷史性勝利，也是對世界具有深遠影響的歷史性勝利」。

展望未來，習近平提出，從現在起，中國共產黨的中心任務就是「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。他表示，「中國式現代化」的特點之一是「全體人民共同富裕的現代化」。

20大報告稱，「共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，也是一個長期的歷史過程。我們堅持把實現人民對美好生活的嚮往作為現代化建設的出發點和落腳點，著力維護和促進社會公平正義，著力促進全體人民共同富裕，堅決防止兩極分化」。

對於如何實現「共同富裕目標，報告在「完善分配制度」中提出，「堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，建構初次分配、再分配、第三次分配協調配套的制度體系」。

上海財經大學教徐飛在人民論壇網上分析「共同富裕」的文章指出， 初次（一次）分配是按照各生產要素對國民收入貢獻的大小進行的分配，主要由市場機制形成。

再分配（二次）是在初次分配基礎上，對部分國民收入進行的重新分配，重在基本公共服務均等化，這主要由政府調節機制起作用。

第三次分配是在道德、文化、習慣等影響下，社會力量自願通過民間捐贈、慈善事業、志願行動等方「式濟困扶弱」的行為，是對再分配的有益補充。

20大報告表示，要增加低收入 者收入、擴大中等收入群體。報告提出，「加大稅收、社會保障、轉移支付等的調節力度。完善個人所得稅制度，規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」。

浙江大學共享與發展研究院院長李實對中新社表示，「規範財富積累機制」是首次提出。

他指出，當前中國財富積累速度很快，但財富差距在擴大。在推動「共同富裕」的背景下，就需要規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距，以防止出現「富者累巨萬，而貧者食糟糠」的現象。

中國國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛舉例稱，一些企業的股權配置存在任意性比較大的問題，有的企業是通過壟斷獲得暴利，然後將財富在少數人手裡進行比較任意地分配，還有將個人財富轉化成公司資產進行隱匿的情況。財富的源頭積累、分配、代際傳承方面都需要相應的制度安排。

南方科技大學副校長兼商學院代理院長金李則認為，相對於高收入人群，中低收入群體財富增長緩慢，且風險波動性較大。所以在毫不動搖地堅持保護合法私有財產的前提下，也要適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更加長期可持續發展。