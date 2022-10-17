習20大演說未提國際關係？專家：已釋出間接訊息

中國國家主席習近平。美聯社

南華早報報導，中國國家主席習近平 16日早上在中國共產黨第20次全國代表大會發表演說，沒有談到任何特定外交政策和中國過去五年面臨的挑戰。但專家分析，習近平實際上已釋出「間接訊息」，儘管中國與西方國家緊張局勢加劇，他們不會讓步。

習近平演說指出，面對國際情勢快速變遷，特別是面臨「外部勒索、遏制、封鎖和極限施壓」，中國的國家利益始終是首要，而國內政治是黨的優先事務。南華早報指出，這是習近平首次使用「勒索」（blackmail）一詞描述政治局勢。

習近平強調，中國追求獨立自主的和平外交政策，堅決反對一切形式霸權主義、打壓政治和冷戰思維。

當提及烏克蘭，習近平也說中國積極參與全球治理體系改革與建設，堅定維護以聯合國 和「聯合國憲章」為核心的全球體系。

中國海洋大學國際政治教授龐中英指出，習近平維護「聯合國憲章」，顯示中國對於烏克蘭戰爭的立場和對俄國 入侵的觀點。他說：「我認為習近平提及『聯合國憲章』很有意義，因為俄國侵烏違反『聯合國憲章』中關於國家主權的條款。透過重申這點，中國將自己與俄國劃清界線，基本上說明中方對烏克蘭的看法與俄國不同。」

北京清華大學國家戰略研究所資深研究員謝茂松也指出，習近平的經濟報告也指出，中國將發展自己的方式應對西方挑戰。他說：「值得注意的一點是，中國『正推動建設開放型世界經濟』。西方國家試圖脫鉤的同時，中國將反其道而行，與其他國家建立更多夥伴關係，有更多貿易和投資合作。」