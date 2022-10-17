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俄烏戰爭對中共20大的教訓？ 學者：加速擴張核武

記者廖士鋒／即時報導
台大政治系教授陳世民指出，中共20大報告提到「打造強大戰略威懾力量體系」，很明顯將加速核武建設，朝向質量並進。（記者廖士鋒／攝影）
台大政治系教授陳世民指出，中共20大報告提到「打造強大戰略威懾力量體系」，很明顯將加速核武建設，朝向質量並進。（記者廖士鋒／攝影）

中共20大報告當中，對國防軍事的陳述，有什麼樣的訊號釋出？對此，學者陳世民分析指出，在俄烏戰爭的經驗教訓下，這次報告提到的「打造強大戰略威懾力量體系」，很明顯將加速核武建設，一改過去重質不重量，而朝向質量並進。

對於20大報告的軍武動向，台大政治系教授陳世民17日在「解讀中共『20大』政治報告」座談會上指出，「打造強大戰略威懾力量體系」，這個說法過去沒有提到。他表示，2021年11月美國國防部的中共軍力報告，稱中共有350枚核彈頭，預計2030年有1,000枚，「其實在20年前，2000年時中共就大概有200、300枚核彈頭，2、30年內核彈頭沒有太大增長」。

陳世民強調，很明顯的趨勢是最近半年以來，核武建設可能不再是重質不重量、而是質量並進。「過去主要因為沒錢、科技能力落後，現在對中共來講，有核武鈾礦產，錢也夠了，增加核武是輕而易舉」。

他解釋，俄烏戰爭的經驗教訓，呈現出來的是核武角色，「我相信這是中國會看到的」，美國為何不願意派軍隊去烏克蘭？當然是核武力量，不可否認核武可以發揮一定程度嚇阻效果。他指出，這樣的經驗教訓，中共看在眼中會有什麼感覺？未來打台灣時，如果可以擁有向俄羅斯跟美國大概5,000多枚核彈頭的實力，美國是否就不太敢進入台灣？「我相信這是中國思考的問題」。

至於這次20大報告提到的共軍建軍目標，陳世民則是分析，19大時表示「本世紀中葉把人民軍隊建成世界一流軍隊」，如今20大報告則是「加快」把人民軍隊建成世界一流軍隊，「這是否代表要把建軍進程做更加快速實現，從報告裡面看出來有這樣的期盼」。

不過，他指出，就算共軍2027年實現目標，也只是「初始作戰能力」獲得，「但是假設美軍介入的狀況下，中國應該還沒自信可以拿下台灣，如果打了拿不下台灣是很嚴重的事」。

學者陳世民認為，在俄烏戰爭的經驗教訓下，中共會思考擴張核武問題。圖為俄羅斯發射可...
學者陳世民認為，在俄烏戰爭的經驗教訓下，中共會思考擴張核武問題。圖為俄羅斯發射可載核彈頭的新型洲際彈道飛彈。（美聯社）

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