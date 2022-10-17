中共20大「台灣省籍」代表團露面 表態反獨促統

北京台聯副會長王慧。（取自台胞之家公眾號）

中共20大 16日在北京開幕，據中國全國台聯，最神秘的「台灣省籍」代表團於習近平 發表20大報告後接受採訪。其中，受訪的中共「台灣省籍」代表之一、福建省台聯會長江爾雄說，她將自覺做「習近平新時代中國特色社會主義思想」的堅定信仰者、忠實實踐者，「一心一意去堅守，一言一行去詮釋」。

據中國全國台聯轄下台胞之家報導，福建省台聯會長、中國全國台聯副會長江爾雄說，自己作為福建的幹部，要把對習近平總書記的擁戴之情，轉化為維護核心的政治自覺和幹事創業的行動自覺，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為長期的首要政治任務。

她還表示，自己將始終不忘身份，牢記使命，把祖國完全統一的責扛在肩上，團結台灣同胞共同為實現民族復興、國家統一而努力奮鬥。

北京市台聯副會長、中國全國台聯理事王慧說，習近平宣示「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」後，全場爆出長時間的掌聲，這是全場第24次響起掌聲。他強調，我們要用具體事例和有力措施，進一步向台灣同胞講清楚、講透徹、講明白，統一有好處，「台獨」是絕路，外人靠不住的事實，團結台灣同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反「獨」促統。

河南省台聯會長、中國全國台聯理事李婷說，報告文字不多，但充分體現中共在對台工作上更大的韌勁、更大的善意和更大的決心。江蘇省蘇州是台聯副會長邱峰說，下一步，他將結合本職工作，用行動講好蘇台故事。

吉林省台聯聯絡處副處長蔡光潔則說，在脫貧攻堅、抗擊疫情時，中共黨員都與人民在一起；南寧市台聯會長黎芷宏表示，報告最觸動她的一個詞是「自信」，中國中國在製造、科技、航天、交通、文化、人才、體育等各領域各方面都強起來了。

據中國全國台聯，上述六人是中共20大台灣省籍黨員代表團的部分代表。

自19大起，中共方面就未單獨公布台灣省籍名單，外界僅能從全體黨代表的大名單中一一比對，隨著中共20大召開和上述接露內容，本屆「台灣省籍」中共20大黨代表應為盧麗安、黃志賢、江爾雄、許可慰、王慧、邱峰、劉芳穎（高山族）、黎芷宏、蔡光潔、李婷等十人。

此前，各界認為2,296名中共20大黨代表中的「劉瑾」，可能是中國民政部下屬海峽兩岸婚姻家庭服務中心諮詢服務部負責人劉瑾，但若本屆20大「台灣省籍」代表團維持十人的名額，該位「劉瑾」可能另有其人。

值得注意的是，上述所謂中共台灣省籍黨代表，大多為在中國定居的台二代、台三代，因此，在19大、20大均當選中共黨代表的盧麗安就因原來出生於台灣，特別受到輿論關注。