習近平20大報告直播 僧侶、小學生都要看

出家人收看20大開幕會盛況。（取材自推特）

中共20大 16日上午10時在北京 人民大會堂開幕，央視和新華網進行現場直播。儘管是周日，但中國各地黨政機關仍必須組織集體收看20大開幕式，全程聆聽習近平報告，連僧侶道士、小學生也不例外。有北京家長表示，學校要求學生穿上校服、帶上紅領巾收看電視轉播，還要家長拍照存證。

中共雲南省委宣傳部的微博「雲南發布」發布一組相片稱，「雲南各族幹部群眾懷著激動、興奮和喜悅的心情共同收聽、收看開幕大會」。圖片顯示，有消防隊員、中鐵的建築工人及一般民眾，集體收看20大開幕式轉播。

中國國家移民管理局也表示，位於全國各地的移民管理機構各級也採取各種形式，「觀看大會盛況，學習20大精神，共同熱烈慶祝黨的20大勝利召開」。

河南洛陽日報報導，「從城市到農村，從機關到基層，從學校到企業，從社區到居民家中…洛陽廣大黨員幹部群眾認真收聽收看黨的20大開幕盛況，備受鼓舞，反響熱烈」。

從洛陽日報發布的相片來看，在醫院的醫師、護士也必須暫時放下手邊工作，集體收看20大開幕直播。

上海市台協會長張簡珍、常務副會長胡興中、李崇章、李德治等多位台商，16日上午也在上海市台協集中觀看20大開幕式。

此外，僧侶、道士、伊斯蘭教、天主教也一起收看開幕會盛況。西安大慈恩寺官方微信公眾號稱，與會僧眾無不充滿感恩。 道士集體聆聽習近平20大報告 (取材自推特)