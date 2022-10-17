黨代表通道開啟 王亞平：盼與國外同行共駐天宮

20大16日在北京人民大會堂開幕。大會開幕前，黨代表王亞平接受採訪。（中新社）

中共20大 首場「黨代表通道」16日上午開啟，15位黨代表與記者面對面，講述身邊的變化與成就。中共20大代表、中國人民解放軍航天員大隊特級航天員王亞平表示，第四批預備航天員的選拔已經開始，歡迎更多有志青年加入，她也期待和國外同行一起進駐中國空間站。

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大公報報導，2013年6月11日，王亞平與聶海勝、張曉光乘神舟十號升空，在太空 翱翔15天。其間，她成為中國首位「太空教師」，在神舟十號飛船上為全國8萬所學校的6000餘萬名學生，以及坐在電視機前的觀眾開講「太空第一課」。2021年10月16日0時23分，神舟十三號載人飛船發射升空。她再度踏上前往太空的旅程，中國空間站也迎來首位女航天員。同年12月9日，「天宮課堂」第一課開講，王亞平再次進行太空授課。

「今天是10月16日，對我來說是一個非常值得紀念的日子，去年的今天和戰友出征太空，此時正在對接通道，準備開啟空間站核心艙的大門。」王亞平表示，此刻懷著同樣激動的心情站在「黨代表通道」上，即將步入黨代會莊嚴的大門，感到無比光榮，對此充滿期待。

王亞平作為中國第一位在太空授課的太空教師，也是第一位進駐中國空間站、第一位漫步太空的中國女航天員，也是目前為止中國在軌飛行時間最長的航天員，親歷了中國航天事業的發展。此刻，神舟十四號乘組三位航天員陳冬、劉洋和蔡旭哲正在浩瀚的太空「出差」。王亞平說，每次在太空聽聞到黨和國家的大事、喜事，對航天員來說都是最強大的精神激勵。「我們幸運地步入了新時代。」