我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

黨代表通道開啟 王亞平：盼與國外同行共駐天宮

中國新聞組／北京17日電
20大16日在北京人民大會堂開幕。大會開幕前，黨代表王亞平接受採訪。（中新社）
20大16日在北京人民大會堂開幕。大會開幕前，黨代表王亞平接受採訪。（中新社）

中共20大首場「黨代表通道」16日上午開啟，15位黨代表與記者面對面，講述身邊的變化與成就。中共20大代表、中國人民解放軍航天員大隊特級航天員王亞平表示，第四批預備航天員的選拔已經開始，歡迎更多有志青年加入，她也期待和國外同行一起進駐中國空間站。

來源：YouTube

大公報報導，2013年6月11日，王亞平與聶海勝、張曉光乘神舟十號升空，在太空翱翔15天。其間，她成為中國首位「太空教師」，在神舟十號飛船上為全國8萬所學校的6000餘萬名學生，以及坐在電視機前的觀眾開講「太空第一課」。2021年10月16日0時23分，神舟十三號載人飛船發射升空。她再度踏上前往太空的旅程，中國空間站也迎來首位女航天員。同年12月9日，「天宮課堂」第一課開講，王亞平再次進行太空授課。

「今天是10月16日，對我來說是一個非常值得紀念的日子，去年的今天和戰友出征太空，此時正在對接通道，準備開啟空間站核心艙的大門。」王亞平表示，此刻懷著同樣激動的心情站在「黨代表通道」上，即將步入黨代會莊嚴的大門，感到無比光榮，對此充滿期待。

王亞平作為中國第一位在太空授課的太空教師，也是第一位進駐中國空間站、第一位漫步太空的中國女航天員，也是目前為止中國在軌飛行時間最長的航天員，親歷了中國航天事業的發展。此刻，神舟十四號乘組三位航天員陳冬、劉洋和蔡旭哲正在浩瀚的太空「出差」。王亞平說，每次在太空聽聞到黨和國家的大事、喜事，對航天員來說都是最強大的精神激勵。「我們幸運地步入了新時代。」

王亞平也對未來的中國航天充滿期待。她表示，第四批預備航天員的選拔當前已經開始，歡迎更多有志青年加入其中。此外，「再過不久，中國空間站也將全面建成，我們也期待和國外同行一起進駐中國空間站，共同探索浩瀚宇宙。」

20大16日在北京人民大會堂開幕。大會開幕前，朱有勇、王亞平、武大靖代表（自左至...
20大16日在北京人民大會堂開幕。大會開幕前，朱有勇、王亞平、武大靖代表（自左至右）接受採訪。 （新華社）

太空 20大 中共

上一則

0+3見效 港機場上月客運量升1.3倍 東南亞客升幅最顯著

下一則

中大推算百萬港人患「長新冠」 促港府設專科診所

延伸閱讀

馬斯克：俄羅斯試圖「扼殺」烏克蘭星鏈網路服務

馬斯克：俄羅斯試圖「扼殺」烏克蘭星鏈網路服務
國務院大力推動外交與科技相結合 側重資安

國務院大力推動外交與科技相結合 側重資安
NBA／致敬阿根廷刺客 吉諾布里馬刺球衣送上太空

NBA／致敬阿根廷刺客 吉諾布里馬刺球衣送上太空
從太空通過中國上空 歐洲宇航員引「蘭亭集序」讚嘆

從太空通過中國上空 歐洲宇航員引「蘭亭集序」讚嘆

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻