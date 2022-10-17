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中共不在乎MeToo? 張高麗現身20大、還坐第一排

中國新聞組／北京17日電
中國國務院前副總理張高麗出席20大，坐在第一排。 (美聯社、Getty Images)
中國國務院前副總理張高麗出席20大，坐在第一排。 (美聯社、Getty Images)

中共昨天召開20大，多位已卸任的前政治局常委、中國前領導人都出席，其中75歲的張高麗成為另類焦點，這是自中國網球明星彭帥去年指控他性侵以來的首次公開露面。先前便有媒體記者評論，從張高麗名列20大主席團常務委員會名單，可知中國共產黨並不在乎MeToo運動。

綜合媒體報導，張高麗曾任中國國務院副總理，也是中共第18屆政治局常委會委員。從新聞畫面可以看到，張高麗與張德江、余正聲、劉雲山、賀國強等前政治局常委，坐在主席台前第一排。

彭帥於去年11月在社交媒體上實名發表一篇指控張高麗性侵的帖子，內容指控張高麗多年前即利用權勢強逼她發生性關係，且兩人的不倫關係維持好幾年。但帖子很快從中國互聯網上被刪除，此後彭帥音信全無。

報導稱，彭帥的帖子導致世界女子網球協會暫停在中國舉行比賽，並引起國際社會對彭帥的安全的強烈抗議，一度發起「彭帥在哪裡」運動，多位體壇名將聲援，呼籲中國當局讓彭帥自由發言，給個交代。

中國雖發布彭帥生活影片、讓她與國際奧委會主席巴赫見面等，用各種間接方式試圖說明彭帥行動自由並未受限，但對彭帥指控的內容，官方始終沒有具體說法。

彭帥去年12月接受外媒訪問，改口說「我從未說任何人性侵我」、「我一直都很自由。」仍難解外界的猜疑，如果當初的性侵指控並非事實，為什麼她不一早點出面闢謠，各界仍認為疑點重重。

報導說，張高麗從來沒有就性侵指控發表公開評論。

彭帥 張高麗 性侵

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