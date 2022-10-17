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新聞評論／習近平欲比肩毛鄧 更應思考鄧小平的憂慮

聯合報社論

中共20大登場，習近平將按照既定議程，在把確立其核心歷史地位與思想指導地位寫入黨章後，毫無懸念地展開他的第三個任期；外界甚至預言，中共很可能走回領導終身制。國際社會也普遍根據習的政治議程，來觀察中共20大後的政治經濟走向，以及中國與世界的關係，包括兩岸關係。

20大既是習近平欲超鄧趕毛的真正起步，也是攸關其「第二個百年目標」（建政百年）和「中華民族偉大復興」能否實現的一次關鍵大會。因此，在習近平形容的「世界百年未有之大變局」中，20大明確宣示「舉什麼旗、走什麼路」，宏觀展望強國崛起的戰略安排，並謀畫未來五年甚至更長時期的重要布局。不過，外界關注焦點，仍在這個世界最大政黨的權力與人事安排。

上個世紀八○年代初，鄧小平面對毛澤東遺留的體制遺產，思考黨和國家領導制度的改革，批評權力過分集中、家長制、領導職務終身制，以及黨政不分、以黨代政等弊端，並要求從長遠著想，解決交接班問題。然而，鄧小平苦心廢除領導終身制，建立任期制，已被習近平打破；鄧小平當時的憂慮，又將成為中共未來揮不去的陰影。

西方批評中共專制、習近平獨裁。中國政治緊縮和思想言論控制，印證西方的批評；習近平打破任期制，更坐實西方的指控。但20大開幕這天出版的《求是》雜誌，適時發表習近平文章「堅持人民至上」，呼應著習近平政治報告中保障人民當家作主的訴求。其實，習近平從不反對民主，但權力不曾被關進籠子裡，而其信仰的民主形式和內涵，也與西方不同。習近平要的是「全過程人民民主」；雖然人民的自由、人權，甚至選票，不一定包括在「全過程」裡。

「全過程民主」強調獨特的協商民主形式。習近平提出對台總體方略，重申「和平統一、一國兩制」，以及一個中國原則和九二共識，推進各界就兩岸關係和國家統一開展協商。習未提喧騰一時的「兩制台灣方案」，但「兩制台灣方案」已被納入民主協商的範疇；只是關在「一國兩制」牢籠裡的協商，多數台灣民眾不願領受。習近平執政十年，台灣民眾對大陸政府的負面評價居高不下。幸好，台灣民眾對大陸民眾仍具好感；這是習近平要求兩岸促融的重要基礎，雖然他領導的黨和政府，始終無法融進台灣民眾心裡。

習近平領導的黨和政府，也無法融進國際社會。他要求講好中國故事，可是國際社會常聽到戰狼嗷嗚；他希望中國經由「一帶一路」連通世界，可是各國很難不看到其中的債務陷阱；習近平力圖洗雪中國百年屈辱，可是翻不過去的那頁悲情歷史，總是模糊了民族偉大復興的路標；習近平推動構建人類命運共同體，可是美國擔心出現以中國為中心的世界新秩序和新霸權。

這些矛盾，都反映在中國與國際社會的互動上。習近平提出未來五年規畫和到本世紀中葉分二步走的戰略安排；美國總統拜登則選在中共20大前夕發表國安戰略報告，視未來十年為關鍵，形塑美中競爭規則。習近平的第三個任期，美歐與中國之間注定將是競爭多於合作。

缺乏革命功勳的習近平，黨內地位自比毛鄧，政治權力與思想路線欲定一尊，站在孤絕高峰上，更應該善用手中權力，為人民的生活福祉與普世價值，提供更大保障，並且善盡大國責任，為區域穩定和兩岸和平繁榮發展，創造更大契機。不過，為中共長遠謀，仍應認真思考並解決鄧小平當年的憂慮。

習近平 中共 20大

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