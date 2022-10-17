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習近平20大報告 喊清零不動搖 外資超悲觀

中國新聞組／北京17日電
中共20大16日開幕，總書記習近平作政治報告，北京街頭收看直播的人寥寥無幾。(路透)
中共20大16日開幕，總書記習近平作政治報告，北京街頭收看直播的人寥寥無幾。(路透)

中共20大昨天登場，總書記習近平向大會作報告，一開頭即肯定中國現行的「動態清零」防疫政策成果，並強調防控始終堅持「人民至上、生命至上」。不過據報導，習近平自讚清零，外資卻對中國經濟前景超悲觀；而迄今仍有逾2000處為高風險區封閉管理，也讓不少被禁足的民眾無心觀看20大直播，無奈感嘆「只要能自由出門，誰當總書記都好」。

習近平昨天在北京人民大會堂代表第19屆中央委員會向大會作報告政治報告，開場即表示，現行的新冠動態清零政策，已在疫情防控和經濟發展取得重大積極成果，「面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖」，並強調防控政策「最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」。

中央社報導稱，習近平的宣示，讓外界對於中共在20大會議後放寬防疫政策放寬或有所改變的期待碎一地。其中，國際投資人對於清零政策卻步，對於在中投資前景感到悲觀。香港大正資本（Chartwell Capital）首席投資官陳惠仁說，投資者對中國的前景感到不確定，部分原因是難以預測政府的動態清零政策會堅持多久、可能造成多少經濟損失，人們對於投資香港和中國感到擔憂。

除了經濟，動態清零政策下，各地方政府被明文要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，以實際行動迎接20大勝利召開，以政治任務為首所實施的極端防疫措施，使中國截至16日上午9時，仍有2205處被劃為高風險區封閉管理。不少民眾昨天在20大開幕、習近平忙爭第三任期時於社群網站留言，嘆無止盡的封控措施不知何時是盡頭，最大願望就是好想出門、結束清零。 

另據報導，習近平昨天的宣示，讓不少民眾20大後結束清零的期盼落空，也無心觀看20大開幕以及習近平報告的直播，而北京城區裡的大屏幕和地鐵也「恰巧」都未直播20大開幕，呈現與19大舉辦閱兵等不同的氛圍，整體而言看來有些不尋常的「冷靜」。

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