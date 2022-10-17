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習近平20大報告 提國安論述 5年內建一流軍隊

記者林則宏、陳政錄／北京17日電
圖為北京天安門廣場上的閱兵場面。（中新社）
圖為北京天安門廣場上的閱兵場面。（中新社）

對比五年前的中共19大報告，中共總書記習近平在20大報告中首度將「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」單獨成篇進行論述。他並提出，要在2027年將解放軍建設成世界一流軍隊，具備打贏局部戰爭的能力。

習近平在報告中稱，「國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全和社會穩定。」

針對所謂「總體國家安全觀」，習指出，要「強化經濟、重大基礎設施、金融、網路、數據、生物、資源、核、太空、海洋等安全保障體系建設。健全反制裁、反干涉、反『長臂管轄』機制。」

習近平要求，要增強維護國家安全能力，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全，築牢國家安全人民防線。他還提到，要嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

在軍隊和國防建設方面，習近平表示，如期實現解放軍建軍百年奮鬥目標，加快把解放軍建成世界一流軍隊，是全面建設社會主義現代化國家的戰略要求。

習近平 解放軍 中共

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