想長期執政 習近平20大報告 提中國式現代化

習近平稱，中共中心任務是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。（央視截圖）

中共總書記習近平 在20大 報告中展現他將長期執政的強烈意圖。習近平提出，從現在起，將以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。到2035年要讓中國人均GDP達到中等發達國家水平，並將中國建成教育強國、科技強國、人才強國、文化強國、體育強國。

習近平在報告中宣揚其執政十年，帶領中國經濟實現歷史性飛躍，GDP從54兆元（人民幣，下同，約7.5兆美元）增至114兆元，穩居世界第二位，並成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一。

在報告的第三部分「新時代新征程中國共產黨 的使命任務」中，習近平表示，「從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」

他表示，「中國式現代化」是14億多人口整體邁進現代化社會，規模超過現有發達國家人口的總和，是全體人民共同富裕的現代化，堅決防止「兩極分化」。

習近平勾勒的2035年實現「中國式現代化」的願景是：經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，人均GDP達到中等發達國家水平。

對於何謂「中等發達國家水平」，學術上並無明確定義。中國國際經濟交流中心副總經濟師張永軍表示，若按聯合國與IMF所列發達國家中屬中等的國家人均GDP中位數和算術平均數來看，可考慮將中等發達國家的人均GDP入門水平確定在2萬美元左右。

另據中央社報導，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，習近平在政治報告中大談過去10年來中國經濟成就與未來產業發展方向，在目前中國面臨國內外經濟與貿易壓力的情形下，重述這些成果頗有自我激勵的成分。