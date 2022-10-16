習近平政治報告 不講改革 回歸政治

中共20大昨天上午在北京開幕，中共政治局七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及中共前總書記胡錦濤（右四）在主席台上。（新華社）

中共20大 昨天在北京開幕，大會第一焦點，是上屆中共總書記提交報告。習近平 提交的這份報告，文如其名是一份政治報告，由之簡單說來，中共20大第一天，是習近平講政治。這些政治內容，如他本人所說，是現在就要開始做起，所以習近平做報告、講政治之時，就是中共也是中國一個重要轉捩點。

中共黨代會除了人事換屆、誰上誰下，從來第一節目都是上屆總書記代表上屆中央委員會，向大會作報告。這份報告性質是工作報告，但從毛澤東時代起，這份報告就被稱為政治報告。直到1980年代，中共轉型改革開放，定發展經濟為中心工作，報告主談改革開放，刻意降調政治，但仍沿舊習，稱為政治報告。但到中共20大，這份報告回歸講政治了。

李克強 受關注 李克強（左）明年將卸任國務院總理一職，廿大換屆，其職務變動受關注。 （歐新社）

中共20大開幕，習近平首度不念全文，只念他選的提要內容，雖然未納全文，但中國學界有心人已據實時播發稿，作了技術性分析，有一份「關鍵詞頻相對水平」的圖表，具體來說，是將中共19大和中共20大政治報告，作關鍵詞的對比。得出了五條含蓄的結論。其中最矚目的，是關鍵詞最高頻是「人民」、「發展」二詞，差近一半排第三位的才是「安全」，其他關鍵詞又只及「安全」的一半。

研究文件用關鍵詞頻度對比，是一種好方法，但只能讀出講了什麼不講什麼、講什麼多講什麼少，研究政治報告還是應該去讀出政治人物的心聲，去了解其謀篇布局之用意。以中共20大政治報告而言，可能迷糊於關鍵詞中，讀不出這是習近平政治觀念的集大成者，是中共多年來沒有的政治報告講政治。

中共對台論述變化。(製表／本報系大陸中心)

三個觀察 解讀習報告真義

有什麼理由，說習近平在講政治呢，首先一點，政治報告大講馬克思主義，這是多年未見。讀這份報告，開篇講中共過去十年，就強調「十年來，我們堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想......」，就提出「我們創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，提出一系列治國理政新理念新思想新戰略，實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍。」接著讀下去，方方面面、過去未來，都提馬克思主義，第二部分更是「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」專章。

其二，中共多年來的政治報告，沒有一份如今天這樣，大談意識形態。中共20大報告，不僅在第八部分，談到「我們要堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度」、提出「我們要建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，全面落實意識形態工作責任制」。如此的專門章節，大大段落談意識形態，是中共政治報告前所未有。

胡錦濤 受攙扶 中共前總書記胡錦濤（右）一頭白髮行動需人攙扶，中共總書記習近平向前扶他。（路透）

其三，報告中恢復強調了許多中共傳統政治提法、政治主張，也是前所未有，比如強調中共是馬克思主義政黨，說「馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想」；重申「我國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」；還有人認為通篇不再提改革，而用革命取代，如「全面依法治國是國家治理的一場深刻革命」等等。

兩個全面 習揭新時代來臨

習近平講政治，當然有深刻背景，那說來話長，更要理解的是講政治帶來的影響，就是一個時代正式結束，一個時代開始。他說十年主政已具「里程碑意義」，「兩個全面」時代到臨，那就是「從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」