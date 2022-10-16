習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

中共20大開幕。(美聯社)

與五年前中共 19大政治報告不同，中共總書記習近平 昨天並未念出20大 政治報告全文，若只看央視直播，會以為涉台內容未提一中原則 和九二共識，其實報告全文仍有觸及。習的口頭報告版本，涉台內容大約只有全文中的一半，或可解讀為他對台論述的重中之重。

習近平昨天宣讀的報告中，有三部分提到台灣議題，包括對過去五年、十年的回顧，以及展望未來工作。在回顧方面，兩度重話警告「台獨分裂及外部勢力干涉」，強調開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示維護主權和領土完整的決心能力。

習近平強力批判反台獨和反干涉，劍指近年來美台關係不斷拉近，除了持續不斷的軍售，美方官員和參眾議員頻頻造訪台灣，今年8月眾院議長裴洛西訪台，引發共軍圍台軍演反制，如今美方持續推進「台灣政策法」，美中將持續在台灣議題上交鋒。

習近平口頭報告強調「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，同時拋出「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

中共上次在黨代會報告中提及「絕不承諾放棄使用武力」，是在2002年江澤民於中共16大所做政治報告，當時台灣是陳水扁執政，兩岸關係也陷入低谷。中共重提鷹派論述，顯示兩岸關係已倒退回20年前。

在口頭報告之外的涉台內容，重申「和平統一、一國兩制」是實現統一的最佳方式；堅持一中原則和九二共識等基本立場。「九二共識」僅提到一次，與19大報告提到四次相較，變化頗大。

19大報告中，習近平提到秉持兩岸一家親理念，尊重台灣現有社會制度和生活方式；20大報告未提及，但重申兩岸同胞是血濃於水的一家人，推動共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

中共對台論述變化。(製表／本報系大陸中心)

推動兩岸心靈契合是習近平提出的對台主張，即使如今兩岸關係緊繃，習從19大至今並未改變論述。然而，在美中台關係近年出現急遽變化、台灣問題性質發生質變下，習近平今次強調「台灣是中國的台灣」，並提出16大以來首見的「動武論」，北京如何推動心靈契合，有待檢驗。