20大報告對台3變化 中國學者：統一已提上議事日程

中共總書記習近平講完涉台論述後，現場多名中方人員拍手鼓掌。攝影／記者陳政錄

中共20大 16日登場，中共總書記習近平作政治報告，在涉台部分提出「新時代解決台灣問題的總體方略」、「不承諾放棄使用武力」等主張。中國涉台學者受訪認為，可以理解為「促統工作、解決台灣問題、實現國家統一」已提上議事日程，但具體時間點還要視台獨分裂、外部勢力干涉行徑而定。

中國涉台學者包承柯表示，在「新時代解決台灣問題的總體方略」的基礎下，20大報告對台部分，有三個明顯的變化，第一點是過去幾屆政治報告已鮮少提及「武力」手段來處理台灣問題，上次是在中共16大時，於李登輝提出兩國論、陳水扁上台後推行台獨分裂的背景下提出，且相較近段時間提及的「非和平手段」，直接以「不承諾放棄使用武力」來表述也更為明確。

包承柯表示，第二、第三點分別是20大報告裡相較19大，更明確的提到要實現「祖國完全統一」，以及提到「外部勢力干涉」，並擺在「極少數台獨分裂分子及其分裂活動」的前面。他認為，這主要是針對新形勢下，近五年外部勢力干涉明顯增加，以及台灣提出「互不隸屬」等說法後做出的調整。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅分析，20大報告對台論述整體上包含繼承的部分，以及因應新形勢下，新增和強調的部分。他說，經過五年的實踐經驗和理論思考提出，「新時代解決台灣問題的總體方略」已經成形，從今往後中共解決對台問題、實現國家統一時，都將以此基本方略來進行。

至於「不承諾放棄使用武力」相關論述，唐永紅也表示，這很明顯的是針對近五年來，國際反華與台獨分裂勢力，已成為統一與民族復興的兩大障礙，日益嚴重損害中國核心利益，因此報告內容比19大強化，也預計中共在今後一段時期，會加對上述行徑的打擊。

北京 聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺認為，20大報告部分保持了中共對台政策的連續性、繼承性和發展性。他說，繼續堅持和平統一的基本方針沒有變，但強調了「不承諾放棄使用武力」對付外來勢力干涉和「台獨」勢力，並明確表示這不是針對台灣同胞的。

但他也強調，報告中重點強調了遏制外來勢力干涉，「中國人的事情中國人自己解決」；重點強調了打擊和遏制台獨勢力，並為未來推動國家統一進程指明方向。

因此，對於報告涉台最後強調「祖國完全統一一定要實現」。唐永紅分析，這也可以理解為「解決台灣問題」已經提上議事日程，因為在第二個百年的奮鬥目標要實現中華民族偉大復興，而國家統一是民族復興的必然要求。

他說，以前兩岸有「九二共識」共同政治基礎，或可將反獨與促統分階段處理，現在反獨跟促統就如同一枚硬幣的兩面，隨著外部反華勢力與台獨分裂勢力，日益嚴重威脅到和平統一與民族復興的前景，「促統工作、解決台灣問題、實現國家統一」，也就必須提上議事日程。

在此之下，所謂「解決台灣問題、實現國家統一」的時間表在何時？唐永紅說，儘管第二個百年目標實現的時間點為「解決台灣問題、實現國家統一」確定了最後期限，但仍很難判斷會在哪一個具體時間點來解決問題、實現統一。這可能還要視台獨分裂勢力的分裂行徑、境外反華勢力的干涉行徑及其勾連行徑而定。原則上，中共應會辯證處理國家發展與國家統一的先後次序。

包承柯說，中共主要是看和平統一的進程能否獲得進展，如果遇到阻礙，對台工作會出現一些新的調整。但他認為，至少在現階段，20大報告仍將經濟建設、黨的建設放在更突出的位置上，對台留有一定餘地，就是希望兩岸民眾不要放棄秉持「和平統一、一國兩制」大政方針的積極性，強調這是對台灣社會最好的安排。