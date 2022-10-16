習近平宣讀20大報告 江澤民不出席、胡錦濤不拍手

習近平宣讀完20大報告致意時，胡錦濤雙手交叉依靠桌面，未拍手。攝影／記者陳政錄

中共20大 北京時間16日上午在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平 作大會報告，由中共現任領導層、政治局常委以上已卸任領導組成的中共20大主席團常務委員會46人中，41人列席，未出席者包括江澤民、朱鎔基等，而前任中共總書記胡錦濤雖有出席，安排坐在習近平左手邊，但兩人未有言語交流，在習宣讀20大報告時，胡僅前半段部分拍手，後半段幾乎將手放在台下或交叉依靠桌面，與他人明顯有別。

中共20大開幕式16日10時登場，胡錦濤、溫家寶、宋平、張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗、曾慶紅等卸任的中共領導人均出席。

在開幕式前，主席台上的大會主席團成員入座後，20大主席團常務委員會成員在中共軍樂隊演奏迎賓進行曲、眾人鼓掌下進場。習近平第一個入場致意，後面是頭髮灰白，近日傳出身體微恙、79歲的胡錦濤在工作人員攙扶下進場，接著是李克強、栗戰書等人一一入場，高齡105歲的宋平則坐在輪椅上，同樣由工作人員攙扶協助下入場就坐。

根據位置安排，胡錦濤坐在習近平的左手邊，兩人並未有言語交流，李克強則坐在習近平右手邊，負責宣讀議程。

在宣讀議程前眾人就坐時，習近平主動伸手攙扶胡錦濤坐下，這也是整場活動中，兩人唯一一次交集。至於胡執政時期擔任大陸國務院總理的溫家寶，雖同樣頭髮灰白，但整場明顯較前者更有精神。

緬懷先烈後，由習近平發表以「高舉中國特色社會主義偉大旗幟 未全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥」為題的20大報告，實際口述內容較書面報告全文精簡，宣讀時間不到兩個小時，現場人員多次拍手，尤其在講到涉台內容時，爆發出與登台前、後一樣，持續時間較長的掌聲。

值得注意的是，在習近平起身走向講台準備報告，眾人拍手迎接時，僅胡錦濤未一同鼓掌。在習講話時，除了年事已高的宋平外，胡錦濤也鮮少鼓掌，直到習報告到「全面從嚴治黨」，打虎、拍蠅、獵狐等內容時，胡才脫下眼鏡拿起報告端詳。最後，習近平讀完摘要版報告，面向胡錦濤等人向主席台鞠躬時，胡同樣未鼓掌，雙手交叉依靠在桌面。

散場時，習、胡兩人仍未有言語交流，習近平越過胡錦濤和後方的栗戰書對話後，邊微笑揮手致意離場，胡錦濤則在習離場後，在工作人員攙扶下，也一邊和其他卸任中共領導人揮手致意、一邊離場。年齡最長的宋平是第一排最後離開的，坐在輪椅由工作人員協助。

整場開幕式上，20大主席團成員偶有交談，但坐在第一排主席團常務委員會的成員，彼此鮮有互動。

據央視，中共20大主席團常務委員會成員有習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭（女）、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇、江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅干、賀國強、劉雲山、張高麗、尤權、張慶黎。

其中，日前才露面，被拍到過九十六歲生日的中共前中央總書記江澤民，前大陸國務院總理、前中共中央政治局常委朱鎔基，和現任大陸國家副主席王岐山，以及羅干、吳邦國等5人並未列席在主席台第一排。

指標人物除胡錦濤、溫家寶出席外，張德江、俞正聲、劉雲山，和曾深陷負面傳聞的張高麗等已卸任的18屆政治局常委都出席20大開幕式。