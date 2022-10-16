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習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

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習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

中央社／台北16日電
中共20大16日在北京開幕，中共總書記習近平在開幕式上作政治報告。(美聯社)
中共20大16日在北京開幕，中共總書記習近平在開幕式上作政治報告。(美聯社)

中共總書記習近平在20大上報告，將過去執政10年的政績，稱為「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」；香港媒體表示，這是欲對比鄧小平，認為其功績更有高度的措辭。

中國共產黨第20次全國代表大會今在北京召開，上午10時在北京人民大會堂開幕，習近平在開幕政治報告中首先回顧了過去10年的工作，稱為「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」。

香港01報導，過去10年是習近平執政，將過去10年的成就稱之為「偉大變革」，十分不同尋常。

報導指出，1992年中共14大，當時領導人江澤民用的措辭是「十四年偉大實踐的基本總結」，這是對鄧小平帶領中國人民開啟的改革開放事業的重要肯定。

而2002年的中共16大上，江澤民使用的措辭是「過去五年的工作和13年的基本經驗」。另2012年的中共18大，胡錦濤執政10年後報告使用的措辭是「過去五年的工作和十年的基本總結」。

其中胡錦濤使用的「基本總結」一詞，和江澤民使用「基本經驗」一詞，總結的意味非常濃厚，比較中性。但今天習近平報告中所使用的「偉大變革」一詞，凸顯對過去10年予以高度的評價。

報導分析，這次習近平在中共20大報告中對過去10年進行的總結用詞「新時代十年的偉大變革」，是對照鄧小平功績「14年偉大實踐的基本總結」，更有高度的措辭。

依據新華社發布訊息，習近平上午提到，「新時代十年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。走過百年奮鬥歷程的中國共產黨在革命性鍛造中更加堅強有力，在堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。」

習近平 中共 北京

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