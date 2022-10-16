北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京出現「反獨裁」、「反核酸」等抗議標語。（取材自推特）

20大 讓北京 處於高度緊張狀態，荷槍實彈的武警在街頭巡邏，數不清的「社區安全志願者」在街道日夜值班，彷彿一座防守嚴密的「堡壘」，但社會不滿情緒依然存在。繼四通橋通橋掛反習布條，昨天爆出中國電影 資料館男廁內，也出現類似標語；而在20大登場前夕，日本懸疑少年漫畫影片「死亡筆記」已遭封殺。

綜合媒體報導，北京海淀區四通橋一處高架道路上，日前出現抗議標語「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，昨天爆出位於北京的中國電影資料館男廁內，也出現類似標語。

中國網友在推特曝光現場照片，中國電影資料館男廁內被寫上巨大的「反獨裁」、「反核酸」等字樣，也有比照四通橋標語的「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」等。

另外還有傳單寫道「要吃飯、要自由、反獨裁、救中國」，指出中國如今威脅人民的不是外敵、而是內賊，問題就出在獨裁專制政權上，呼籲展開「新護國運動」爭取普選，「選票裡面出政權，一人一票選主席」。目前並不清楚是否有人因此被逮捕。

此外，20大登場前夕，當局加大力度收緊對輿論的管控。近日，有網友發現，日本懸疑少年漫畫影片「死亡筆記」已遭封殺。

據報導，中國影視平台「豆瓣網」日前清空「死亡筆記」上所有電影條目。搜索「死亡筆記」時，網頁顯示「根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示。請嘗試其他查詢詞。」

「死亡筆記」漫畫在全球廣受歡迎，已被改編成五部真人電影、一部動畫電視劇和一套視頻遊戲。其內容講述天才高中生「夜神月」，無意中撿到一本筆記本，他發現只要自己把一個人的名字寫在筆記本上，那個人就會立刻死去。他試圖以筆記本殺死罪犯來創造沒有犯罪者、只有善良人存在的新世界。