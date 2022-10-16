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20大主席團常委 包括歷屆元老 105歲宋平在列

中國新聞組／北京16日電
宋平（前排左一）列入20大主席團常委名單，圖為宋平2015年9月3日出席中共紀念抗戰勝利70周年閱兵式。（取材自中新周刊）
宋平（前排左一）列入20大主席團常委名單，圖為宋平2015年9月3日出席中共紀念抗戰勝利70周年閱兵式。（取材自中新周刊）

中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）預備會議，昨天下午在人民大會堂舉行。會議由習近平主持，以舉手表決方式，通過由243人組成的大會主席團名單，隨後並公布20大主席團常務委員會成員名單，共46名，包括歷屆元老，前兩任總書記江澤民與胡錦濤排名27、28，高齡105歲的中共元老宋平也入列。

綜合媒體報導，主席團名單中，習近平排名第一，其他包括李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇、江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗、尤權、張慶黎。

報導指出，除了19大的七位常委、尚未退休的18大常委王岐山，名單也包含政治局委員18人，以及18位常委級的中共元老。此外，還有中央書記處書記尤權，和全國政協第一副主席張慶黎。

宋平是中共第11屆、12屆、13屆中央委員，第13屆中央政治局委員，第13屆中央政治局常委。上個月12日，「江蘇中遠助學幫老基金會成立十周年總結表彰大會」在北京萬壽賓館舉行，宋平透過預先錄製的影片發表賀辭，曾引發關注。

另據香港明報引述新加坡聯合早報報導，有記者收到來歷不明的電郵，內文則以蹩腳的英語書寫，自稱手握精準的「常偉」（「常委」諧音）預測名單要出售，叫價2000美元（約1.48萬人民幣）。

宋平（前排左一）列入20大主席團常委名單，圖為宋平2015年9月3日出席中共紀念...
宋平（前排左一）列入20大主席團常委名單，圖為宋平2015年9月3日出席中共紀念抗戰勝利70周年閱兵式。（取材自中新周刊）

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