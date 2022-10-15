江澤民、朱鎔基缺席20大 胡錦濤需人攙扶

胡錦濤的位子在習近平的左側，後方有工作人員待命協助攙扶。（記者陳政錄／攝影）

中共20大 16日上午在北京人民大會堂開幕，胡錦濤、溫家寶、宋平、張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗等卸任的中共領導人均出席，其中近日傳出身體微恙的79歲的胡錦濤、高齡105歲的宋平在工作人員攙扶下進場，胡錦濤座在習近平 的左手邊，兩人在會前並未有言語交流。

據央視16日公布的中共20大主席團常務委員會成員，一共46名，其中王岐山、江澤民、朱鎔基、羅干、吳邦國5人並未列席在主席台第一排。據大會公告報到情況，應到中共黨代表和特邀代表共2379人，實到2334人。

開幕式16日上午十時開始，在主席台上的大會主席團成員入座後，主席團常務委員會成員在軍樂隊奏樂、眾人鼓掌下進場，習近平第一個入場致意後，頭髮灰白的胡錦濤在工作人員攙扶下入場，接著是李克強、栗戰書等人一一入場。

在議程宣讀前，胡錦濤準備就座時因工作人員較遠，習近平主動伸手攙扶其坐下，除此之外兩人尚未有其他言語交流。

其中，高齡105歲的前中共中央政治局常委宋平也在工作人員攙扶下進場，受到關注，但日前才露面，被拍到過96歲生日的中共前中央總書記江澤民並未出席，前大陸國務院總理、前中共中央政治局常委朱鎔基，和現任大陸國家副主席王岐山也未出席。

據央視，中共20大主席團常務委員會成員有習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭（女）、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇、江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅干、賀國強、劉雲山、張高麗、尤權、張慶黎。