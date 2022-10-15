中共20大16日登場 習近平將提「涉台新論述」

中共二十大16日在北京登場，習近平可望在二十大後展開其第三個任期。（新華社）

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大 ）當地時間16日上午將在北京開幕，這是近30年來中共最重要的一次黨代表大會。中共總書記習近平 將發表政治報告，勾勒未來五年或更長時期的施政藍圖，其中涉台部分將會載入習的「新時代解決台灣問題總體方略」主張；習也可望在二十大後展開他的第三個任期。

除了政治報告，中共領導層人事改組和修改黨章也是二十大的重頭戲，預料習近平將打破改革開放以來「連任不超過兩屆」的中共領導人接班制度，三度出任中共最高領導人。此外，中共十九屆中央政治局25名委員有近半達「七上八下」畫線年齡，也將會換上新血，組成新一屆中共權力中樞。

習「兩個確立」將寫入黨章

根據議程，中共二十大還將修改中共黨章，預計明確習核心歷史地位的「兩個確立」將寫入黨章。「兩個確立」為「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

中共二十大發言人孫業禮昨表示，二十大會期將從16日至22日，大會將選舉新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。二十大閉幕後，將召開二十屆一中全會選舉新一屆政治局、政治局常委和總書記，新一屆政治局常委預計23日正式亮相。

習近平在二十大政治報告中對兩岸關係的表述，備受關注。孫業禮重申中共對台的反獨促統主張稱，「和平統一、一國兩制」仍是中共解決台灣問題的基本方針，並稱「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。他還對台灣民眾喊話說，「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。

參院外委會：不應拿戰爭威脅

台陸委會對此表達遺憾和反對，並指北京一再重彈與台灣民意相左的論述舊調，強調中共二十大的對台政策應有更負責任、更嚴肅的政策討論與正確判斷。

在中共二十大召開前夕，聯邦參議院外交關係委員會、情報委員會的民主、共和黨兩黨領袖14日發表聲明，指今後中共會持續鎮壓、經濟脅迫等行徑，也對台海安全局勢表達擔憂。

參院外委會主席、民主黨籍議員梅南德茲以及共和黨首席議員芮胥在這份聯合聲明中指出，一個真正致力於因應全球安全挑戰的國家，不應拿戰爭來威脅，「像習近平正在對台灣所作所為」。

金融時報也訪問多位研究兩岸議題的學者，皆認為台灣問題是此次中共二十大的重點，習近平絕不會放棄統一台灣，包括武統在內，將不惜一切代價達成目的。