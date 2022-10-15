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中國經濟快速增長已經結束了嗎？20大新聞發言人這麼說

記者戴瑞芬／即時報導
二十大新聞發言人、中共 中央宣傳部副部長孫業禮。(美聯社)
二十大新聞發言人、中共 中央宣傳部副部長孫業禮。(美聯社)

中國共產黨第二十次全國代表大會(二十大)將於明天上午開幕，當地15日下午舉行會前新聞發布會。外媒關切「中國經濟快速增長已經結束了嗎？」二十大新闻發言人、中共 中央宣傳部副部長孫業禮回應表示，相比主要經濟體，中國仍是世界經濟增長的重要穩定器和動力源。

彭博社追問，過去十年，中國經濟增長速度穩步放緩。今後五年中國還會把回到高速增長作為目標嗎？如果是的話，如何實現？

孫業禮表示，增長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標。他認為，從18大以來（2013年至2021年），中國國內生產總值年均增長6.6%，高於同期世界2.6%和發展中經濟體3.7%的平均增長水平，對世界經濟增長的平均貢獻率超過30%。他表示，這麼大體量，在轉向高質量發展進程中，還能保持這樣的增長速度，也是非常難得的。

他指出，綜合判斷，中國發展仍具有諸多有利條件， 下一階段，將按照黨的二十大確定的行動綱領和大政方針，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快搆建新發展格局。

二十大明天開幕，中共中央總書記、國家主席習近平將發表二十大政治報告，提出二十大的行動綱領和大政方針。

二十大 中共 習近平

上一則

CNN：中共20大習近平邁向新任期 中國經濟深陷泥淖

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20大發言人：中共創人類減貧史奇蹟 下一步是成強國

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