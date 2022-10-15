CNN：中共20大習近平邁向新任期 中國經濟深陷泥淖

中共總書記習近平。(美聯社)

CNN報導，中國領導人習近平 可望在明天開幕的中共 20大連任領導職位，但在作為共產黨統治正當性唯一基礎的經濟成長遭遇阻礙的此時，他必須放鬆管制以再次推動市場化改革，才能解決問題。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，中國經濟自國家主席習近平2012年掌權後，即以每年平均6.7%的幅度快速成長，成為有史以來持續擴張速度最快的主要經濟體之一。根據世界銀行，中國2021年GDP將近18兆美元，占全球經濟規模18.4%。

至於中國科技快速進步，也到了對美國及其盟邦構成戰略威脅的程度，從5G通訊到人工智慧，中國企業不斷取代美國競爭對手的長期領導地位。

直到不久前還有些經濟學家預言，中國在2030年前將超越美國，成為世界第一大經濟體。然而如今，這種希望似乎降低許多。在習近平準備未來10年繼續領導中國的現在，經濟挑戰日益嚴重，包括中產階級的不滿，如果他不能使經濟重上軌道，中國創新速度和生產率都將趨緩，而社會不滿情緒也將與日俱增。

儘管習近平是中國和中共歷來權力最大的領導人之一，但一些專家指出，他對中國驚人的進步並無功勞可言。義大利 博科尼大學（Bocconi University）專研中國經濟的歐柏（Sonja Opper）教授指出：「習近平的領導與中國經濟崛起無關。」

她說：「先前領導人催生了創業活動並推進私營經濟快速發展，使得習近平可以坐享其成。」

但到了近年，習近平的政策為中國製造出十分棘手的問題。他自2020年底全面打壓私營產業，並堅持防疫清零政策，對經濟和就業市場造成了重創。歐柏指出，習近平的領導可能破壞了部分成長動力。

身為中國科技業龍頭的阿里巴巴和騰訊，過去兩年來已有1兆美元以上的市值因此蒸發。中國科技業的成長已趨緩，成千上萬員工下崗，導致青年失業率達空前新高。

房地產業也因此受創，占GDP比重高達30%的房市崩跌，罕見地促使中產階級普遍產生與當局不同的主張。許多爛尾樓的屋主在憤怒之下拒繳房貸，使引爆全面金融風險的疑慮加深。

這還不是今年出現的唯一社會不滿情緒，中國當局7月間以暴力驅散了因村鎮銀行凍結存款而發動和平抗議的數百名儲戶。這個問題不但威脅到大批儲戶的生計，也凸顯出中國小規模銀行的金融體質不斷惡化。

分析師指出，中國金融體系的脆弱性是過去10年銀行無限度放款以推動經濟擴張所造成，如今必須改變這樣的成長模式。

專家指出，習近平試圖改變這個模式，但作法不對，恐怕會因為他加強國家管制而危及企業前途。他對於勢力太過龐大的「混亂」私營企業加以打壓，還有意藉此重新分配社會財富，以實現所謂「共同富裕」目標。

他希望建立「經濟新常態」，也就是以消費和服務業扮演驅動經濟的更重要角色，而非原本的投資和出口，但這些措施至今使中國經濟陷入40年來最嚴重的危機之一。國際貨幣基金（IMF）近來將中國今年成長預測調降為3.2%，遠低於去年成長率8.1%。

若要使中國恢復經濟高速成長和創新，習近平可能必須再次推動市場化改革。美國亞利桑那州立大學（ASU）學者賈斯禮（Doug Guthrie）表示，如果他夠聰明，他應該知道必須在他第3個領導任期內採行放鬆國家管制的自由化政策。