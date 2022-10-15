中共20大預備會議 江澤民、胡錦濤入選主席團常委

中共二十大召開預備會議，選舉主席團、主席團常委會成員。（圖／截自央視新聞）

中共二十大 即將舉行，而預備會議於當地15日下午召開，通過243人主席團以及46人主席團常委會名單。除了通過中共政治局常委王滬寧為秘書長外，也通過丁薛祥等4位副秘書長的任命。

中國央視新聞報導，中國共產黨 第二十次全國代表大會15日下午在人民大會堂舉行預備會議，中共總書記習近主持會議，應到代表和特邀代表2,379人、出席則為2,310名。會議以舉手表決方式，通過由22人組成的代表資格審查委員會名單，通過由243人組成的大會主席團名單；而由46人組成的主席團常委會，除了現任中共中央政治局委員外，還有江澤民、胡錦濤、朱鎔基等前中共政治局常委。

中共二十大大會的議程為：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過「中國共產黨章程（修正案）」；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。而預備通過王滬寧為大會秘書長，丁薛祥、陳希、郭聲琨、黃坤明為副秘書長。

此次大會將有特邀代表83名，享有與代表同樣權利；列席大會的有：不是二十大代表的十九屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員，不是二十大代表、特邀代表的原中央顧問委員會委員，以及其他有關人員，共354人。