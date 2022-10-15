中共20大發言人：統一有好處 台獨是絕路 外人靠不住

二十大新聞發言人孫業禮在15日記者會中回答本報關於兩岸關係的提問。記者陳政錄／攝影

中共二十大 新聞發言人孫業禮重申「和平統一」的對台政策基本方針，他強調，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。孫業禮並向台灣民眾喊話稱：「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住」。

孫業禮在當地15日傍晚舉行的廿大 首場記者會回答本報關於當前兩岸關係提問時首先表示，「和平統一、一國兩制」是中共解決台灣問題的基本方針，今年8月發布的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書重申了這一方針。

孫業禮說，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是我們解決台灣問題的第一選擇。我們願意以最大的誠意，盡最大的努力，爭取和平統一，為和平統一創造廣闊空間。」

二十大新聞發言人孫業禮。(美聯社)

他指出，中共不承諾放棄使用武力，保留採取「一切必要措施」的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子進行分裂活動，絕不是針對台灣同胞。「目的是從根本上維護和平統一的前景，推進和平統一進程」。

孫業禮接著強調，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

「當前台獨分裂勢力不斷謀獨挑釁，外部勢力加緊『以台制華』，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海平穩定，嚴重衝擊和平統一的前景，任其發展下去，只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」孫業禮說。