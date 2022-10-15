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中共20大發言人：統一有好處 台獨是絕路 外人靠不住

記者陳政錄、林則宏／北京即時報導
二十大新聞發言人孫業禮在15日記者會中回答本報關於兩岸關係的提問。記者陳政錄／攝影
二十大新聞發言人孫業禮在15日記者會中回答本報關於兩岸關係的提問。記者陳政錄／攝影

中共二十大新聞發言人孫業禮重申「和平統一」的對台政策基本方針，他強調，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。孫業禮並向台灣民眾喊話稱：「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住」。

孫業禮在當地15日傍晚舉行的廿大首場記者會回答本報關於當前兩岸關係提問時首先表示，「和平統一、一國兩制」是中共解決台灣問題的基本方針，今年8月發布的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書重申了這一方針。

孫業禮說，「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是我們解決台灣問題的第一選擇。我們願意以最大的誠意，盡最大的努力，爭取和平統一，為和平統一創造廣闊空間。」

二十大新聞發言人孫業禮。(美聯社)
二十大新聞發言人孫業禮。(美聯社)

他指出，中共不承諾放棄使用武力，保留採取「一切必要措施」的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子進行分裂活動，絕不是針對台灣同胞。「目的是從根本上維護和平統一的前景，推進和平統一進程」。

孫業禮接著強調，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

「當前台獨分裂勢力不斷謀獨挑釁，外部勢力加緊『以台制華』，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海平穩定，嚴重衝擊和平統一的前景，任其發展下去，只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」孫業禮說。

孫業禮警告，「任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。他並向台灣民眾喊話稱，「希望廣大台灣同胞認清一個道理，那就是統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住，兩岸同胞要攜起手來，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同開創實現和平統一的光明未來」。

二十大新聞發言人孫業禮。記者陳政錄／攝影
二十大新聞發言人孫業禮。記者陳政錄／攝影

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