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中共20大主席團常務委員會成員共46人 105歲宋平在列

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中共20大主席團常務委員會成員共46人 105歲宋平在列

記者林則宏／北京即時報導
中共二十大預備會議通過由243人組成的大會主席團名單，並通過由王滬寧擔任大會秘書長。（新華社）
中共二十大預備會議通過由243人組成的大會主席團名單，並通過由王滬寧擔任大會秘書長。（新華社）

中國共產黨第二十次全國代表大會當地15日下午在人民大會堂舉行預備會議。據新華社報導，會議由習近平主持，以舉手表決方式，通過由243人組成的大會主席團名單，隨後並公布二十大主席團常務委員會成員名單，共46名。

相較於中共十九大主席團常務委員會名單共42人，二十大多了四人，當中包括前兩任總書記江澤民與胡錦濤。此外，高齡105歲的中共元老宋平，也是二十大主席團常務委員會成員之一。

中國共產黨第二十次全國代表大會15日在北京人民大會堂舉行預備會議，由中共中央總書...
中國共產黨第二十次全國代表大會15日在北京人民大會堂舉行預備會議，由中共中央總書記習近平主持。（新華社）

宋平是中共第11屆、12屆、13屆中央委員，第13屆中央政治局委員，第13屆中央政治局常委 。

上個月12日，「江蘇中遠助學幫老基金會成立十周年總結表彰大會」在北京萬壽賓館舉行，宋平透過預先錄製的影片發表賀辭，曾引發關注。

從當時的影片來看，宋平雖然高齡但身體狀況依舊良好。當時曾有報導稱。宋平退休後仍「心繫人民」，關心著國家大事。報導並引述宋平強調：「改革開放是當代中國發展進步的必由之路，是實現中國夢的必由之路。」 

央視新聞公布的二十大主席團常務委員會成員名單為：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇、江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗、尤權、張慶黎。

二十大 中共 習近平

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