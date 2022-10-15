昔餃子外交官 王毅發揚習理念變戰狼 被叫「曹操」

中國國務委員兼外長王毅。(新華社)

中國外長王毅 從政數十載，屢獲高層賞識，一般認為他專業能力強，但也有觀點指他善於逢迎長官，例如他發揚中共領導人習近平 的鬥爭理念、變身戰狼，傳中國外交圈年輕一輩背後稱他曹操。

德國之聲（DW）今年8月間報導，中國資深媒體人長平指出，常聽聞各方讚賞王毅的專業能力，但這有不同解釋，有人認為，此指善於扮演不同的面孔，讓每一任「老闆」都滿意。

他舉例，中國民眾最緬懷的領導人之一胡耀邦，1980年代初首次出訪日本 ，當時王毅還是個外交部的小科員，但他操刀胡在日本發表演說的講稿，獲得極高賞識，這成為他仕途飛黃騰達的起點。

中國國務院前總理溫家寶則是另個在中國民間享有極高聲望的領導人，溫家寶以親民著稱，2007年溫訪日期間，王毅陪著他在東京市內公園晨跑並與群眾接觸，溫對王毅也頗感滿意。

習近平主政後，2019年香港爆發反送中抗爭，當習提醒中國外交官要「發揚鬥爭精神」之後，王毅隨即在外交部建部70周年慶時重申「鬥爭精神」口號，並變身為「戰狼外交」的頭狼。

王毅一度嗆女記者，並以訓斥的口吻手指著對方說：「妳的提問充滿了對中國的偏見。」今年8月間聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，王毅痛斥美國打著民主自由的幌子，幹著侵犯中國主權的勾當，並說「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

「紐約時報」（The New York Times）今年8月間報導指出，兩個不具名的外交官透露，王毅早先雖曾對習與俄國總統普亭（Vladimir Putin）結盟表示懷疑，但沒多久反成為中俄軸心的堅定支持者。

王毅能適時改變立場，並高喊發揚鬥爭精神變身戰狼，贏得效法毛澤東作派的習近平重用，紐時報導，王毅因此在中國年輕外交官間贏得「曹操」的綽號，報導並指，曹操是公元第2世紀中國的狡猾政治人物。

對於王毅的戰狼化改變，「自由亞洲電台」（RFA）2020年9月間引述六四民運領袖王丹說，日方還是難以置信。據指出，一位日本外務省高層告訴他，2004至2007年王毅出使日本期間有口皆碑，怎麼這樣一個外交官卻變成紅衛兵，如義和團的戰狼？

王毅的仕途發跡處是日本。中日雖因歷史情結關係微妙，不過他當年赴日前，高層指示務必改善與這個前敵國的關係，而王毅也不負使命，「南方週末」2007年12月間報導，他駐日任內非常下功夫經營「以民促官」。

據中國媒體的不完全統計，他駐日3年內到各地演說累計至少百場，「環球人物」雜誌2016年8月間報導，即使長野縣的偏鄉農夫都聽過他在當地公民館發表演講。

香港「巴士的報」去年4月間報導，新入住者主動向左鄰右舍打招呼「請多加關照」是日本的風俗，王毅到任後廣發請帖給使館周遭的左鄰右舍來懇親，受邀對象多為平凡的家庭主婦、中小學生、職員、加油站工人等。使館廚師精心製作日式和中國餃子等小點招待來客而轟動日本外交界，當地媒體曾稱這是王毅的「餃子外交」。

王毅出使日本於2007年畫下句點，隔年調任至負責對台工作的國台辦，「展望與探索」月刊特約研究員郭瑞華分析說，王毅當年接國台辦主任是由已卸任的中共領導人胡錦濤欽點。至於安排外交系統官員主責台灣事務的箇中原由，中方人士透過媒體指出，具國際視野的王毅格局比較大，可提高對台工作層次。

此外，郭瑞華表示，藉由這項人事任命，中共高層當時意圖傳達準備與台灣展開談判的訊息非常清楚，不管是事務性或政治性的磋商。

王毅2013年獲國務院總理李克強提名回外交部當部長，交棒前夕，王毅藉著宴請台灣駐京記者時吐露心聲說，欣慰掌舵國台辦期間兩岸風平浪靜，堪稱最大成就，遺憾卻是從來沒去過台灣。

如今20大在即，從上世紀80年代初至今，王毅縱衡政壇40載，已不再年輕，若是以中共體制內「七上八下」的不成文規定，20大落幕王毅就該告老。但習近平主政之下的中央辦公廳近期頒布「能上能下」的晉用新制，他是否不受「七上八下」限制而破格更上層樓，答案即將揭曉。