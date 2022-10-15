20大前夕 防疫燒到記者 飯店採閉環管理

中共二十大新聞中心日前開始對外接待服務，為境內外記者採訪二十大提供服務保障。圖為記者工作區。（新華社）

中共二十大 召開在即，但北京 疫情正急速升溫，連二十大的採訪記者及工作人員都受波及，報名參加採訪的境外記者約900人（港澳台150人、外國750人），人數比上屆大跌一半；當局為確保會議順利召開，昨日進一步拉高防疫層級，包括要求部分已進駐指定「閉環飯店」的中外媒體、工作人員離開，取消外點參觀採訪活動。

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）將於16日在北京召開，今天將舉行首場記者會，公布包括二十大議程在內的預備會議情況。出席中共二十大的38個黨代表團，昨已全部抵達北京並完成報到。

不過，據北京市疾控中心通報，9月29日以來，此輪疫情北京已報告112例新冠病毒感染者，涉及11個區，「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加。

因此，在北京持續擴大疫調的範圍、時間點下，有些原已入駐「閉環飯店」的人員，因接到「居家隔離」通知，被要求離開「閉環飯店」，返回住處居家隔離，包括大會工作人員和中國大陸記者、港澳記者、外國記者，甚至因足跡與確診者「時空交錯」的台灣駐京記者。

有鑑於此，昨天下午中共二十大新聞中心原安排境內外媒體到北京西城區的參觀採訪活動臨時取消，飯店也提前「只進不出」，到晚間「不進不出」開始閉環管理。

據中共二十大新聞中心負責人表示，本屆共約2500名境內外記者報名參加採訪，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。對比中共十九大，報名的境外記者數量減半，而在嚴格防疫措施下，未來幾天能正式參會採訪的人數還會更少。

面對嚴峻疫情，中共二十大新聞中心表示，所有參會人員入住飯店前須完成全程新冠疫苗接種，體溫無異常，報到和出入時查驗健康碼、核酸檢測結果，參加採訪活動集體乘車，盡量減少社會面接觸，堪稱史上管理最嚴格的一次會議採訪。

另外，北京多座博物館 近日宣布暫停開放或者是加強防疫措施，尤其針對「京外旅居史」人員，直接祭出「謝絕參觀」措施。

11日至14日宣布閉館、暫停開放的博物館，包含北京工藝美術博物館、首都糧食博物館、中國地質博物館、以及中國第一歷史檔案館（一檔館）等，恢復開放時間清一色都是「另行通知」。

而近日發布公告，收緊防疫措施的北京市內博物館，則包含北京石刻藝術博物館、孔廟和國子監博物館、北京自來水博物館、北京中國紫檀博物館、北京遼金城垣博物館、香山革命紀念館、北京自然博物館等。劇院的部分則有國家大劇院、北京人民藝術劇院、北京天橋藝術中心等，也推出相關措施。