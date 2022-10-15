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出訪心繫20大 王岐山談「兩個確立」

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家副主席王岐山（左）在哈薩克介紹中共二十大。（新華社）
中國國家副主席王岐山（左）在哈薩克介紹中共二十大。（新華社）

中國國家副主席王岐山日前出訪哈薩克，最新官方消息指出，他在哈薩克強調中共二十大的重要意義，也特別提及過去的成就根本原因在於確立中共總書記習近平「黨中央核心、全黨核心」地位，「我們將更加深刻領悟『兩個確立』的決定性意義」。

據新華社消息，王岐山13日受到哈薩克總統托卡耶夫在首都阿斯坦納會見，他轉達習近平的問候之餘，花費相當大篇幅介紹中共二十大、強調其中的意義。

王岐山指出，「即將召開的中共二十大是中國進入全面建設社會主義現代化國家新征程關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。本次大會將全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，推進以中國式現代化實現中華民族偉大復興，對中國未來五年乃至更長時間的目標任務作出部署」。

他強調，「中國全黨全國人民已經深刻認識到，過去十年黨和國家事業取得的重大成就，根本在於確立習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。旋即他提到，圍繞黨在新時代新征程的使命任務，我們將更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加自覺地做到「兩個維護」，團結奮鬥、繼往開來，將中共二十大擘畫的宏偉藍圖一步步變為現實。

另外，這次王岐山也在哈薩克出席亞信峰會上指出，亞信應加強團結協作，妥善應對挑戰，致力於構建亞洲命運共同體。要堅持互尊互信，落實全球安全倡議，謀求共同、綜合、合作、可持續的安全，維護亞洲地區和平穩定；要堅持互惠互利，推動全球發展倡議落地見效，加快落實聯合國2030年可持續發展議程，促進亞洲國家發展繁榮。

他並提到，要堅持互學互鑒，超越意識形態和社會制度差異，宣導亞洲文明和諧共生；要堅持公平正義，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，維護以聯合國為核心的國際體系，宣導真正的多邊主義，維護亞洲國家正當權益。

習近平 中共 哈薩克

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