加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

中共20大將於16日召開，金融時報報導指，中國國家主席習近平有望在中共20大演說上，就台灣議題向美國發出警告。（美聯社）

中國共產黨第20次全國代表大會（中共 20大）將於16日召開，金融時報報導指，中國國家主席習近平 有望在中共20大演說上，就台灣議題向美國發出警告。

習近平上台後提出兩個100年奮鬥目標，第一個是中共成立100周年（2021年）時，中國全面建成小康社會；第二個是中共建政100周年（2049年）時，建成富強、民主、文明、和諧的社會主義現代化國家，並實現中華民族的「偉大復興」。

隨著中共20大準備讓習近平成為毛澤東以來首位任期超過兩屆的國家主席，政策專家認為北京 可以加快實現上述目標。

曾就兩岸政策向台灣四任總統提供建議的資深中國問題專家趙春山說，「北京不會等台灣。習近平說過，台灣問題不能拖，所以他們會以可以處理的方式先做。」

目前已經有充分證據證明這點。在過去三年裡，北京推出一系列舉措，向公眾暗示兩岸統一的時代即將到來，包括已經規畫鐵公路「福州到台北」的支線建設，社群媒體上還有一些關於建議中國公民在兩岸統一後如何在台灣購買房產等。

加速此進程的其一重要原因是拜登總統近期頻頻對台海問題表態以及美國多名政客訪台，令北京政府愈加感到有急迫性。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，「隨著美國和中國捲入大國間競爭，北京現在愈加專注於抵抗它所認為對台灣問題的外部干涉。」

中國國務院在8月發表的白皮書中稱，外部勢力企圖利用台灣遏制中國，阻止中華民族實現完全統一和民族復興的進程。因此張五岳表示，外部干涉一事肯定會是習近平在全代會談話中的重點。