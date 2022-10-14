我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高通膨低股息 退休族如何保住養老本？

馬斯克：星鏈無法無限期提供烏克蘭網路 仍在虧損

中共20大16日開幕 習近平將發表政治報告

記者陳政錄／北京即時報導
中共二十大開幕時間為16日上午十時。攝影／記者陳政錄
中共二十大開幕時間為16日上午十時。攝影／記者陳政錄

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）16日在北京召開，據新華社，開幕式將於16日上午10時在北京人民大會堂舉行，中國央視、新華網將進行現場直播。屆時，中共總書記習近平將代表中共第十九屆中央委員會向大會發表政治報告，內容包括總結過去五年工作，提出今後五年或更長時間的施政藍圖。

據新華社，中共二十大將於16日上午10時在北京人民大會堂開幕，央視、新華網等中國主要官媒將進行現場直播。

此外，中共二十大首場新聞發布會將於15日16時30分在人民大會堂舉行，由中共二十大發言人就籌備狀況、議程等進行說明，並回答中外記者提問，但因疫情防控要求，媒體記者僅能在新聞中心，也就是北京新世紀日航飯店的分會場參會，採取視訊提問方式。

回顧中共十九大開幕時，習近平代表中共第十八屆中央委員會，作了題為《決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》的政治報告。報告內容分為十三部分，包括總結過去五年工作成績以及提出下一階段施政方針。其中談及涉台部分，習近平當時表示，「一個中國原則」是兩岸關係的政治基礎，四度提及「九二共識」，提到堅持「和平統一、一國兩制」方針、秉持「兩岸一家親」理念等，但也重申反對「台獨」分裂和「六個任何」。

中共 北京 二十大

上一則

美以國安為由 擬禁止華為、中興在美銷售新設備

下一則

中國流亡作家：共黨審查制度使得沒人敢講真話

延伸閱讀

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
白宮：不願見現狀改變 尤其動武 不推測中共20大後有何動作

白宮：不願見現狀改變 尤其動武 不推測中共20大後有何動作
20大代表抵京 警荷槍巡守 紅袖章上崗

20大代表抵京 警荷槍巡守 紅袖章上崗
北京驚現反習布條「不要領袖要選票」抗議者被捕 王丹讚新坦克人

北京驚現反習布條「不要領袖要選票」抗議者被捕 王丹讚新坦克人

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00

超人氣

更多 >
美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大
在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫
CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高