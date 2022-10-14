習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

左為2013年訪問哈薩克，在納扎爾巴耶夫大學獲頒榮譽博士的習近平，右為習近平博士論文封面。 (Getty Images、取材自中國農村市場化研究)

「習近平 的法學博士學位和博士論文，經得起考驗嗎？」中國領導人習近平的最高學歷，是北京清華大學法學博士，著有博士論文——〈中國農村市場化研究〉——全文12萬餘字、頁數166頁，參考資料包括97篇中文文獻和26篇英文文獻，並完成於2001年12月，指導教授為現任清華大學人文社會學院常務副院長、馬克思理論學者劉美珣。

習近平以該篇論文，順利在2002年取得清華大學博士學位。從入學在職博士班到完成學位，習近平僅花了3年多的時間。然而啟人疑竇的是，以「工農兵學員」身分進入化工系讀書的習近平，怎麼後來變成專攻農村市場化、還跳過碩士班取得「法學」博士？

習近平的學思經歷與論文疑雲，顯示出了何種「中國特色的教育」？ （美聯社）

攻讀博士期間，習近平身居福建省委副書記要職，還接連擔任了福建省代理省長、省長等多個職位，是在什麼樣的時間管理之下，可以一邊工作一邊讀書、還一邊產出大量論文著作？針對習近平學位和博論的質疑並非新鮮事，早在2013年外界就研究過習近平學歷與論文的問題，其中更涉及了代寫與抄襲的疑雲。

只是在全中國皆「禁評」的言論封控之下，無人可以質疑、挑戰習近平的學位與論文，遑論要習近平為此承擔責任與代價。習近平的學術成就經得起考驗嗎？習近平的學思經歷與論文疑雲，又顯示出了何種「中國特色的教育」？

沒學過法律的習近平，為何是法學博士？

習近平2002年以在職生身分，取得北京清華大學的法學博士學位，他在2001年12月提交的博士論文題為〈中國農村市場化研究〉，內容著重農村市場經濟發展——看似與「法學」無關的論文題目與內容，卻讓習近平成為「法學博士」，這是因為在中國高等教育體制下，習近平在職就讀的「馬克思主義理論與思想政治教育」專業就被歸類為法學，儘管這一學科所屬的學院並非法學院，而是「人文社會科學學院」。

2008年，為中共中央黨校學生頒發畢業證書的習近平。（新華社）

習近平的論文指導教授劉美珣亦曾對此解釋：「這個法學不是法律的法學，我們授學位是按大門類來授的。馬克思主義思想政治教育專業，屬於法學大類。」因此，習近平大學念的是化工、博士攻讀馬克思主義、論文寫的是經濟，從未進過法學院，卻是中國教育體制歸類的「法學博士」。

學門的歸類，僅是習近平學位的其中一個特殊之處，事實上習近平的博士學歷曾數度被外界質疑，而綜觀習近平的求學歷程，也充滿讓人懷疑他是否「真才實學」的疑點。

習近平「具中國特色」的教育歷程

習近平出生於1953年，在他理應就讀初中時的1966年，中國爆發文化大革命，習近平因本是中共 高官的父親習仲勛被鬥而受牽連，後來又在1969年毛澤東發起上山下鄉運動時，被「下放」到陝西延安的梁家河務農，習近平接受正式教育的學業宣告中斷，曾任毛澤東秘書的前中共中央委員李銳就曾在2018年直指習近平只有「小學程度」。

直到1975年，22歲的習近平才以推薦制的「工農兵學員」身分，進入清華大學化工系基本有機合成專業，忽然搖身一變，跳過中學學業，直接成為清華大學的學生，接續他的教育階段——然而，習近平的「大學」學歷亦有著文革時代的「中國特色」。因文革期間中國停止高考，自1970年代中國各大學以推薦制的方式錄取學生，用這種方式入學的學生當中有許多是下鄉的「知青」和中共幹部子弟。

習近平從大學普通班畢業後從政。圖為1983年的習近平，擔任河北省正定縣縣委副書記。（新華社）

這批「大學生」的教育程度參差不齊、許多人僅有小學畢業程度，這樣的「工農兵」學歷被稱為「大學普通班」，學制只有2至3年而不是4年，在中國的一般職場也不會被視同學士學歷——後來，特殊的「工農兵學員」制度就在1977年被時任中國領導人鄧小平取消。

而擁有「清華大學學歷」的習近平從1979年開始從政，後來在1998年到2002年期間，以在職研究生的身分，研讀博士學位——前一個學歷是「大學普通班」、跳過就讀碩士的習近平，是否有足夠的學養寫作博士論文？

習近平怎麼完成博士班課程的？

而且，在習近平開始攻讀博士之初，他已身居福建省委副書記高位；論文寫作期間，還接連擔任了福建省的代理省長、省長及其他多個重要職位，人在福建、理應公務繁忙的習近平，如何能接受遠在北京的清華大學授課？

這個問題，親共產黨色彩濃厚的中國媒體《觀察者網》在2013年刊登的一篇報導或許能夠解答——報導中提及，習近平所就讀的在職博士班與一般的博士不同，首先入學時無須考試，自帶「研究成果」由學校專家審核通過即可錄取；其次就讀時無須到校上課，學校會將課程內容錄音後再寄給學生。這樣的入學與授課方式，等同習近平僅是在聽了數十個小時的錄音帶之後，交出論文便取得了博士學位。

1975年習近平以工農兵學員身分錄取清華大學，他下鄉的延安梁家河村民和習近平的合影（前排中為習近平）。（中新社）

此外，據《紐約時報》報導，習近平在就讀博士期間，在學術上可謂「高產」，除了博士論文以外，他還在1998至2002年間出版了5本學術著作，包括主編《現代農業理論與實踐》、《新世紀的選擇——福建省發達地區率先實現農業現代化研究》、《科學與愛國》、《中國農村市場化建設研究》，以及與人合著《展山海宏圖，創世紀輝煌：福建山海聯動發展研究》。

出版學術書籍的同時，習近平還在清華大學學術刊物上發表多達12篇學術論文。位高權重、身兼多個黨政職務、日理萬機的習近平，是如何能夠抽出時間完成如此豐富的學術產出，以及為自己取得博士學位？

英國《星期日泰晤士報》2013年報導指出，在習近平就讀博士期間，擔任清華大學黨委書記（校內最高職位）的陳希是習近平好友，兩人都是清華化工系的工農兵學員，不僅是同班同學、還是同宿舍上下舖的室友，而且陳希是福建人，和當時執掌福建的習近平可謂具有深刻的地緣關係。

其後，根據中共官方紀錄，習近平在2007年升任中共政治局常委，陳希旋即在2008年升任教育部 副部長，如今習近平貴為國家主席，陳希則是中共中央政治局委員及中央黨校校長——習近平得以錄取清華大學在職博士班、得以取得學位，是否與陳希有關？

習近平的論文是代寫或抄襲的嗎？

而習近平取得博士學位的關鍵——他長達166頁的論文〈中國農村市場化研究〉亦被質疑抄襲、或者是由他人代寫。

香港作家鍾祖康就提出了論文內文比對的結果，指出習近平的博論內容與現任福建江夏學院副校長劉慧宇的著作《經濟全球化與中國農業發展》（全文在此）高度雷同，鍾祖康指出，劉慧宇此書出版於2002年9月，看似時序晚於習近平的博論，但若加上考量出版過程所花費的時間，兩本著作完成的時間應十分相近，例如劉慧宇寫在書中的前言落款日期為2000年12月，以及習近平論文與劉慧宇著作中引述的參考文獻日期皆不晚於2001年。

劉慧宇在習近平任職福建期間的1989年開始從事政治工作——她曾任寧德市蕉城區副區長、福建省寧德市人大副主任等職（其後成為福建省政協委員），在《經濟全球化與中國農業發展》後記她也提到這段經歷，而習近平就在1988年至1990年間擔任寧德地區地委書記，意即劉慧宇曾是習近平的下屬，兩人很可能因此認識。

鍾祖康推測，由於劉慧宇是下屬、本身又是科班出身的經濟學者，抄襲習近平著作的可能性極低，更合理的推測是劉慧宇為習近平代筆，然後在「自己的著作」中照樣把「自己寫的內容」放進去；或者，也可能是習近平與劉慧宇都抄襲了同樣的來源。

習近平的博論除大篇內容與劉慧宇著作高度雷同之外，鍾祖康還發現多段文字與其他多位學者的學術著作、以及中共中央委員會文件非常相似，此外習近平的博士論文參考文獻中列出了26篇英文文獻，其引用格式甚至文獻的來源名稱、題目等處多有錯誤。

值得注意的是，習近平在外交場合中，展現的英文能力相當有限，這26篇英文文獻他是否能夠自行閱讀？且習近平其他的學術著作中皆無引用過英文文獻，包括博論〈中國農村市場化研究〉的加長版學術專書《中國農村市場化建設研究》也未有標註引用英文資料，鍾祖康因此懷疑，習近平（或是代筆人）是在列參考書目時，一併將抄襲著作的引用書目複製貼上。

習近平為什麼想要博士學位？

綜觀習近平從博士學位取得到博士論文本身，皆存在諸多疑點——然而，在1998年入讀在職博士班的習近平，不僅已身居高位，也已擁有「清華大學普通班」學歷，雖然含金量有爭議，但那樣的學歷是文革時代造成的荒謬，為何習近平在掌握權勢之後，還要去拿這個實際價值不高的在職博士學位呢？

其實，「在職研究生」學歷的碩士、博士，在中國官場屢見不鮮，中國媒體《南方網》於2007年（習近平進入中央政治局、成為胡錦濤接班人的同一年）就曾刊登報導探討中國眾多官員學歷造假問題——當時中國全國各級部門欲對黨政幹部的「在職學習」學歷進行檢查，報導中分析，中國官員為了掩飾「其知識方面的缺陷」，便想要以碩士、博士的名號來自抬身價。

除此之外，官員們另一個拿學位的原因則是為了升遷，由於中國官場注重文憑，官員依靠高學歷，在上級考察時較易獲得關注以及提拔，所以經常有官員利用權勢幫自己的學歷增色，「有人一升官就長『學問』，一長『學問』就再升官。」

若以《南方網》提及的理由，對照習近平在取得博士學位之後，先後任職浙江代省長、省委書記、上海市委書記等要職，一路進入中央政治局、成為國家領導人，登上中國權力之巔，確實一路順遂、平步青雲。

礙於中國的資訊網路控制、政治不透明、政府專制程度，在中國國內的民眾即使對高官的學歷存疑，也難以審視——習近平的論文全文，就曾有多年無法查詢內容，僅有500字左右摘要曝光——因此，對習近平來說，既然幾乎不存在受到檢視的風險（即使學位在國外被檢驗，也無損他在中國的權勢），過程又不費力，何不去拿這個法學博士的虛榮呢？