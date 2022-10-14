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20大代表抵京 警荷槍巡守 紅袖章上崗

中國新聞組／北京14日電
中共二十大召開在即，各地黨代表團陸續抵達北京，北京維安工作進一步升級，街頭四處可見警車穿梭巡邏，北京小區紅袖章志願者也上崗。（美聯社）
中共二十大召開在即，各地黨代表團陸續抵達北京，北京維安工作進一步升級，街頭四處可見警車穿梭巡邏，北京小區紅袖章志願者也上崗。（美聯社）

中共二十大召開在即，各地黨代表團陸續抵達北京，北京維安工作進一步升級，街頭四處可見警車穿梭巡邏，以及荷槍實彈的武警把守，並不時有公安攔查行人的身分證件；北京小區紅袖章志願者也上崗，加強保安層級和防疫。據報導，北京天安門廣場附近的紀念品商店也收到自15日起閉店9天的通知。

據央視新聞，由38個選舉單位選出的2200多名出席中共二十大的黨代表，已陸續匯聚北京。昨天上午，內蒙古作為第一批抵達北京的外省市代表團後，貴州、清海、四川、湖南等地代表團也陸續抵達。

二十大將於16日開幕，隨著日期鄰近，為嚴控疫情，「十一」長假結束前，北京就開始嚴格限制民眾進入北京。北京的地鐵站、商場、餐廳經常可見有民眾因「健康碼」超時或故障等原因，被拒於門外。

北京天安門廣場上月布置18米高的巨型花籃，昨天也吸引一些民眾到場打卡、拍照。據港媒報導，北京天安門廣場周邊的紀念品商店職員表示，店家已收到為配合二十大召開而必須配合閉店9天的通知；而北京近日因應二十大所實施的嚴格防疫政策，使得當地遊客大都是北京當地人，鮮少有外來遊客，商家也生意大減。

另北京多個小區也可見紅旗飄揚，門口並設崗，多名手臂套著紅袖章的志願者站崗，也不時可見安保人員在小區裡巡視。

此外，新華社昨發布一則8月31日的活動稿稱，中共中央於8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就二十大報告徵求意見稿聽取各民主黨派人士代表意見和建議。中共總書記習近平在會上強調，「堅持統一戰線是中國共產黨百年奮鬥的一條重要歷史經驗」，要求各黨派人士堅持正確政治方向，自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致。

習近平表示，聽取黨外人士對中共二十大報告的意見建議，既是政治協商的重要內容，也是黨外人士建言獻策的有效方式。

來自內蒙古自治區的黨的二十大代表13日乘高鐵抵達北京北站，這是當日首個抵京的京外...
來自內蒙古自治區的黨的二十大代表13日乘高鐵抵達北京北站，這是當日首個抵京的京外代表團。（新華社）

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