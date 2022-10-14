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中國外交新星 幽默劉建超 對媒體友善

記者廖士鋒／北京14日電
原中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超，轉任中共中央對外聯絡部部長。（中新社資料照片）
原中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超，轉任中共中央對外聯絡部部長。（中新社資料照片）

2021年3月中共中央外事辦主任楊潔篪在阿拉斯加與美國高官會晤時，措詞嚴厲抨擊美方說，「美國沒資格居高臨下對中國說話，中國人不吃這一套」，把中共的強勢外交風格展現得淋漓盡致。

楊潔篪長期從事對美外交，與布希家族保持良好關係，是中共總書記習近平倚重的外交第一人，復旦大學美國研究中心前主任沈丁立評價其「溫文爾雅、有儒家風範」。

楊潔篪是翻譯出身，早年考入上海外國語學院附屬中學，文革期間輟學進工廠當工人，仍持續學英文。被中國外交部選中派到英國進修，分配到外交部翻譯室當專職翻譯。1977年老布希應邀訪中國時，曾全程擔任翻譯，為其後來出使美國奠基。

據說，楊潔篪私下才華洋溢，極具文化素養，興趣愛好廣泛，包括京劇、蘇州評彈、書法、乒乓球都能露一手。

即將卸任的楊潔篪是翻譯出身，而新上任的中共中央對外聯絡部部長劉建超，也算是翻譯一脈。今年58歲的劉建超，畢業於北京外國語大學，後赴英國進修。1987年進入中國外交部翻譯室工作，後轉到新聞司，曾擔任外交部發言人、駐菲律賓大使，及浙江省紀委書記等職，2018年出任中共中央外事辦副主任，今年6月接替67歲的宋濤出掌中聯部。

劉建超擔任發言人時，對媒體態度開放、友善與幽默。曾有記者請他評價北韓倉促召開記者會，他回稱，「建議記者多練練跑步」；對美國前總統布希遭扔鞋事件，他回應說，「這件事也提醒我在這裡觀察誰要舉手提問題的時候，同時還要注意誰在解鞋帶」。

楊潔篪 中共 英國

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