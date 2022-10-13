中共20大前北京疫情升溫 媒體也要「清零防疫」

西苑飯店位於中共20大新聞中心所在地北京日航飯店旁，是提供給媒體、大會工作人員居住的閉環管理點之一。(記者陳政錄／攝影)

中共20大 召開在即，北京 市近日新冠疫情 卻出現「多源輸入」，防疫壓力大增，甚至包括近日已進駐大會指定飯店，準備進行「閉環管理」的記者、工作人員也收到流調訊息，臨時被拉回原本居住地居家隔離。面對疫情防控，根據20大新聞中心負責人今晨公布數據顯示，本屆20大共有約900名境外記者報名參加，人數較19大減半。

中共20大新聞中心14日一早發布訊息指，新聞中心負責人表示，中共20大是中共和國家政治生活中的一件大事，全國關注、世界矚目，共有約2,500名境內外記者報名參加大會採訪報導工作，其中港澳台記者約150名，外國記者約750名。

中共20大新聞中心組織中外記者參加採訪活動，圖為12日赴北京展覽館時，記者配合防疫和安檢要求。(記者陳政錄／攝影)

上屆19大時，因未受疫情影響，共有3,068名中外記者參加採訪報導，其中港澳台記者和外國記者共達到1,818人，外國記者來自134個國家，比18大時增加19.6%。

值得注意的是，由於近日北京疫情升溫，能成功參加中共20大採訪的記者，可能比報名人數還要低。據北京市疾控中心通報，10月12日0時至24時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者18例，其中，社會面篩查人員3例。 10月13日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者12例，其中，社會面篩查人員3例。

在此之下，此輪疫情自9月29日以來，北京市累計報告97例新冠肺炎病毒感染者，涉及11個區。其中，7日確診的一貨車司機已關聯至少34例感染者、前門出現劇本殺關聯傳播鏈，另崇文門國瑞購物中心因清潔人員確診，並關聯多人，昨日起已封閉，由於該商場周邊人流往來頻繁，按照當地街道辦通知，8到12日到訪過國瑞大廈，甚至周邊地區者均須馬上報備進行，進行7天居家隔離加3天健康監測。

中共20大新聞中心位於北京日航飯店，已經啟用。(記者陳政錄／攝影)

據了解，已有部分中國媒體、境外媒體甚至是20大工作人員，因北京疫情升溫，在當局持續「動態清零」、擴大流調範圍的要求下，儘管近日核酸檢測均呈陰性，但須從已入住的大會指定閉環隔離飯店離開，其中甚至包含台灣記者。

北京市疾控指出，北京疫情出現多源輸入，「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加。請市民理解、支持和配合各項防疫要求，進返京人員嚴格執行進返京防疫政策。

面對嚴峻疫情，中共20大新聞中心負責人指出，中心認真落實疫情防控要求，努力做到精準防控。所有新聞中心工作人員和媒體記者入住前需完成全程新冠疫苗接種，體溫無異常，報到入住和出入新聞中心時查驗北京健康寶、核酸檢測結果。媒體記者外出參加採訪活動集體乘車，盡量減少社會面接觸。同時，在新聞中心設置核酸檢測點，每日為媒體記者、新聞中心工作人員和服務保障人員提供核酸檢測服務。

20大新聞中心也稱，記者可透過現場採訪、網路視頻採訪、書面採訪等多種方式進行採訪。

根據本次大會防疫要求，採訪記者均須完成全程三劑次疫苗接種，參加任何活動需要具備24小時內核酸檢測陰性證明，且因20大16日開幕，參會者最晚14日起就須接受閉環管理，入住指定飯店不得擅自外出。