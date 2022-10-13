中共官宣20大報告「黨外人士座談會」 李克強缺席

中共官媒13日官宣8月底召開黨外人士座談會的訊息，顯示中共政治局常委李克強缺席，圖為中共中央總書記習近平與中國總理李克強2019年3月3日在北京人民大會堂全國政協會議開幕式上。（路透）

中共二十大 即將在16日召開，而13日中國官媒紛紛發布8月31日中共中央召開的「黨外人士座談會」內容，中共總書記習近平 在其中提到，希望各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士把思想和行動統一到中共中央決策部署上來，「圍繞中共二十大繪製的宏偉藍圖、確立的奮鬥目標和作出的戰略部署，形成心往一處想、勁往一處使的生動局面」。

新華社13日發表「中共中央召開黨外人士座談會 徵求對中共二十大報告的意見 習近平主持並發表重要講話」一文，指出中共中央8月31日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

習近平主持座談會並發表重要講話強調，面對新時代新征程的新任務新要求，中國共產黨和各民主黨派要加強合作共事，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，最大限度把各階層各方面的智慧和力量凝聚起來，最大限度把全社會全民族的積極性、主動性、創造性發揮出來，共同為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而奮鬥。

針對中共二十大報告稿件，文章稱民主黨派領導人指出，中共二十大報告稿「站在民族復興和百年變局的制高點，科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，提出一系列新思路、新戰略、新舉措，是指導我們全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文獻」。

習近平則強調，廣泛聽取意見是為了起草出「順應全黨全國各族人民共同心願、符合新時代中國特色社會主義發展要求、適應黨和國家工作新形勢新任務的大會報告」，他並表示，希望各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士把思想和行動統一到中共中央決策部署上，增強同中國共產黨團結合作的政治責任感和歷史使命感，圍繞中共二十大繪製的宏偉藍圖、確立的奮鬥目標和作出的戰略部署，「形成心往一處想、勁往一處使的生動局面」；並要求民主黨派堅持正確政治方向，自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致，堅持底線思維，發揚鬥爭精神，發揮各自在協調社會關係、化解社會矛盾、維護社會穩定中的積極作用。

值得注意的是，這次黨外人士座談會並沒有中共黨內排名第二的常委李克強參加，除習近平之外，出席的中共政治局常委僅有汪洋、王滬寧、趙樂際與韓正4人，另有丁薛祥、胡春華等10位政治局委員出席。公開資料顯示，2017年8月中共十九大前召開的黨外人士座談會，除了習近平外，出席的政治局常委是俞正聲、劉雲山、王岐山，也同樣沒有李克強。

而上次中央召開黨外人士座談會是2022年7月25日，當時針對經濟形勢和下半年經濟工作進行研討，仍由習近平主持，且出席該次座談會的政治局常委為李克強、汪洋、王滬寧與韓正，當時由李克強負責通報上半年經濟工作情況，介紹下半年經濟工作的有關考慮。