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20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

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20大即將登場 北京驚現反習布條：不要領袖要選票

記者林則宏／即時報導
北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）
北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）

中共二十大即將登場的敏感時刻，13日上午，北京市北三環四通橋上驚現反中共總書記習近平的抗議布條，分別寫著「不要領袖要選票」、「不做奴才做公民」等口號。布條掛出後立即引起路過民眾圍觀，相片也很快在網上瘋傳。

隨著中共二十大鄰近，北京市的維安工作已進一步升級，街頭四處可見警車穿梭巡邏，以及荷槍實彈的武警在路口把守，街頭、地鐵也不時有公安攔查路過行人的身分證件。

為嚴控疫情，「十一」長假結束前，北京就開始嚴格限制中國民眾進入北京。北京市衛健委近日更要求，北京市民自外地返回北京後，必須居家健康監測三天，同時開展「三天兩檢」，亦即回到北京24小時內必須完成第一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測。

北京的地鐵站、商場、餐廳經常可見有民眾因「健康碼」超時或故障等原因，被拒於門外。中國大陸現行極端而繁瑣的防疫要求，已經讓民眾煩不勝煩，不滿的情緒也在不斷累積。

北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）
北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）

然而在層層維安防護下，北京13日上午竟然還有民眾冒險並成功掛出抗議布條。周四近中午，微信等社交平台就開始流傳四通橋上掛出的抗議布條。

其中三塊白底紅字布條分別寫著：「不要核酸要吃飯，不要文革要改革」、「不要封城要自由、不要領袖要選票」、「不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」。另一邊的布條則是：「 罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）
北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）

北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）
北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）

由於中共中央總書記習近平可望打破江澤民與胡錦濤的十年任期限制，在二十大展開他的第三個任期，大陸現行「動態清零」防疫政策則是由他「親自指揮、親自部署」，因此抗議布條所有內容都明顯是針對習近平而來。

從相片還可以看到，橋的後方冒出黑煙，據稱之後就有警車趕到現場處理，橋下則有市民圍觀。目前並不清楚這些抗議布條究竟是何人掛出，以及為何橋上會冒出黑煙。

北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）
北京市北三環四通橋上13日驚現抗議布條。（取自網路）

相關抗議相片一經流出就很快在網上瘋傳，但根據記者實測，約莫下午2時左右，這些相片可以在微信一對一發送，但無法在群組中發送。此外，在百度、微博等平台，「四通橋」則成為敏感詞，無法搜索到事件相關訊息。

以百度為例，輸入「四通橋」後，只會顯示「《四通橋》是元帥演唱的一首歌曲」等與事件無關的訊息。

北京 習近平 中共

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