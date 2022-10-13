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觀察七中全會公報 習近平3連任總書記成定局

中央社／北京13日電
中共19屆七中全會12日在北京閉幕。圖為習近平出席全會。（新華社）
中共19屆七中全會12日在北京閉幕。圖為習近平出席全會。（新華社）

中共19屆七中全會閉幕。外界分析，從會議強調「兩個確立」與習核心重要性，以及內文多次提到習近平之名，20大報告稿又由他本人向全會說明來看，習近平三連任總書記已成定局。

中共19屆七中全會9至12日在北京舉行，閉幕後依例發表會議公報。內容提到，「兩個確立」反映了全黨、全軍、全國各族人民「共同心願」。因此要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加緊密地團結在「以習近平同志為核心的黨中央」周圍。

這一表述，被普遍認為是習近平藉由即將召開的中共20大，取得第3個總書記任期的重要標誌。同時也表明，「兩個確立」將被載入20大修訂過後的中共新黨章中，使習近平在黨內的地位，進一步獲得鞏固與提高。

除了上述的「兩個確立」，有分析人士統計，在中共19屆七中全會公報中，習近平的名字一共出現14次之多；而前中共總書記胡錦濤交棒前夕的17屆七中全會公報中，胡錦濤的名字只出現了3次，差距甚大。若習近平有交棒跡象，19屆七中全會就不至於14次提到他的名字。

另有人注意到，在前總書記江澤民卸任前的中共15屆七中全會上，並未提到由誰向全會說明16大報告稿；而17屆七中全會上，向全會說明18大報告稿者是即將接班的習近平；而19屆七中全會上，向全會說明20大報告稿者是習近平本人。由此對照，習近平也沒有要在20大交棒的跡象。

旅美中國政治學者鄧聿文向自由亞洲電台表示，中共19屆七中全會公報的內容「中規中矩，毫無意外」，諸多表述都與以往一樣，主要是對習近平的高度讚揚。雖然外界有人炒作「習近平無法連任」，但如今習近平穩如泰山，在炒作者眼中「這就是最大的意外」。

北京政治學者吳強指出，中共19屆七中全會公報對中央政治局在習近平這5年領導下的工作總結，屬於「全面肯定」，可說是奠定了習近平在中共20大繼續連任總書記的穩固基礎。

吳強說，這些「全面肯定」，包括在香港、台灣等議題上的處理，以及應對COVID-19疫情的舉措等方面。在排除黨內外在上述議題上的異議以及干擾後，就基本上確立了習近平在中共20大上絕對的領導地位。也就是說，習近平的三連任，已在黨內達成共識和認同。

習近平 中共 20大

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