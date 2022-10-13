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BBC分析：習近平成官媒熱詞 勝過毛澤東1976年峰值

中國新聞組／北京13日電
習近平上任後，他的名字在媒體上壓倒性出現。圖為在北京展覽館展出習近平政績。(Getty Images)
習近平上任後，他的名字在媒體上壓倒性出現。圖為在北京展覽館展出習近平政績。(Getty Images)

20大召開在即，習近平將尋求第三任期。BBC從「人民日報」分析政治口號和領導人姓名出現的頻率，指出習近平上任後，他的名字在媒體上壓倒性出現，甚至超過毛澤東在1976年的峰值。2016年後「核心」一詞回歸，成為歌頌習近平地位的政治口號。其中，「黨的領導」、「紅色江山」、「偉大鬥爭」高頻率出現也表達出習以黨治理中國的願景。

BBC中文網報導，中國從1949年至今一直由中共一黨專政，習近平被視為是數十年來中國最具權勢的領導人，甚至可以比肩開國領導人毛澤東和第二代領導核心鄧小平。

在1940年代，毛澤東發起延安整風，確立黨內領導地位，首次提出「領導核心」概念。1989年「六四」鎮壓後，鄧小平呼籲支持江澤民成為中共最高領導人，並直接賦予「核心」稱號，2002年接任總書記的胡錦濤則從未被稱為「核心」。

習近平2012年主政後，在黨內設立多個領導小組，不斷收回經濟等領域決策權，且大規模反腐，數百名副部級以上高官「落馬」。2016年的18屆六中全會上，冷卻十餘年的「核心」一詞再度回歸，成為官方歌頌習近平地位的政治口號；次年召開的19大上，習近平「黨中央的核心、全黨的核心地位」被寫入黨章。

報導指出，「人民日報」上歷屆領導人姓名的出現頻率提供習近平大權在握的另一個佐證；2017年，他的名字被該報提及的頻率已達到江澤民（2001）和胡錦濤（2008）二人峰值之年總和，2019年則超過毛澤東在1976年的峰值。

至於「紅色江山」一詞在習近平2021年考察紅色革命聖地後，也被爆發式提及，僅2021年一年就被提及72次。習近平稱，要加強對青少年的革命傳統教育，「使紅色基因滲進血液、浸入心扉」，只有這樣才能「把紅色江山世世代代傳下去」。

而批美國霸權則是這兩年官媒的主調；在江澤民和胡錦濤時代，中國和美國經常摩擦，但總體合作不斷加強。2001年，中國在美國的支持下加入WTO，被認為是新一輪經濟騰飛的重要原因；但中美關係在2018年開始的貿易戰後，從經濟摩擦走到政治和意識形態的全方位對抗。

北京不斷指責美國和西方「干涉中國內政」，試圖「打壓」中國發展。2021年，習近平在建黨百年慶典的演講中稱，北京不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，並稱外來勢力欺壓中國必將「頭破血流」。

報導說，「一帶一路」是習近平擴大中國影響力和確立中國的全球領導者地位的戰略核心。儘管最近兩年因中國的經濟進一步放緩以及新冠疫情而受到挫折，但其背後仍體現出中國領導人另一個主要目標：實現民族復興，重塑世界秩序。

習近平 北京 中共

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