習近平治下 中國經濟墜入痛苦10年

中共20大召開在即，北京街頭布置許多相關宣傳標語和看板，為中共20大營造氛圍。美聯社

2019年初，知名外賣平台「美團」創辦人王興在社交平台發文稱：「聽到一個段子：2019年可能會是過去10年裡最差的1年，但卻是未來10年裡最好的1年。」當時恐怕連王興都沒料到，這個段子真可能一語成讖。

回顧10年前，中共 總書記習近平 從胡錦濤手中接下的，是一個10年平均成長率約10%、生氣勃勃的經濟體。在胡錦濤「不折騰」的10年任期內，中國GDP先後超越德國、日本，躍升為全球排名第二的經濟大國。

中國近20年經濟成長率變化 製表／林則宏

中共18大召開前，人民日報在一篇回顧報導中，將胡溫主政10年譽為「黃金10年」。但習近平上任後，中國經濟明顯進入了下行軌道。這原也無可厚非，畢竟歷史上就從來沒哪個大型經濟體能長時間維持高速增長。

疫情 、貿易戰 成長創新低

然而，在習近平第二個任期中，先是爆發中美貿易戰，隨後北京當局加快整治網路平台經濟與民營企業，尤其是2020年爆發的世紀大疫，導致當年度中國經濟成長率陡降至2.3%，創1977年以來的最低值。

中國近20年經濟成長率變化（表）

由於疫情控制得當，加上比較基期低，次年中國成長率就彈升至8.1%。但今年變種病毒Omicron來襲，習近平堅持落實「動態清零」，加上俄烏戰爭爆發、美國升息等諸多外部不利因素交集，再度重創中國經濟。

上個月底，世界銀行發布的最新報告，將今年中國經濟成長率大幅下調至2.8%。若按世銀預測，這將是中國改革開放以來次低增速，亦即近45年中國經濟成長率最低的兩個年份都出現在近3年。

而在習近平即將展開他第3個5年任期之際，市場對於中國經濟的預期卻普遍趨於悲觀。華為創辦人任正非8月底在一次內部談話甚至指出，未來10年可能會「非常痛苦」。

清零、俄烏戰 再重創經濟

任正非認為，受俄烏戰爭影響及美國封鎖打壓，全球經濟未來3、5年可能都不會轉好，加上疫情影響，全球將沒有一個地區是亮點，華為必須將「活下來」作為公司最重要的綱領。

疫情、房地產 將牽動未來

任正非看到的是中國經濟面臨的外部挑戰，瑞銀首席中國經濟學家汪濤則認為，未來一到兩年關於中國經濟最值得關注的卻是兩大內部因素：疫情和房地產。

房地產是中國經濟最重要的支柱性產業，但「十一」長假前，中國央行、銀保監會在24小時內宣布下調首購的房貸利率等三大振興房市政策，被中國媒體形容是「重磅政策三箭齊發」，由此不難看出官方對於房市前景的擔憂。

至於「動態清零」對於中國經濟的衝擊就更顯而易見。嚴格的防疫規定除嚴重干擾經濟的正常運行，香港南華早報指出，愈來愈多外國商業團體的調查顯示，歐洲和美國的公司已因此計畫將遷出中國。

能否穩定 不只是經濟問題

不止如此，中國還面臨著人口快速老齡化、美國不斷升級對中國的科技封鎖等諸多挑戰，因此愈來愈多西方學者認為，中國經濟超越美國已經不是何時、而是會不會的問題了。