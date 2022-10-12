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中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

控制軍隊、媒體…… 路透：習近平12招集權於一身 建立黨核心

中國新聞組／北京12日電
中共二十大即將召開，圖為民眾在北京的中國共產黨博物館內觀看文宣。（路透）
中共二十大即將召開，圖為民眾在北京的中國共產黨博物館內觀看文宣。（路透）

中共二十大將於16日召開，習近平預料將獲得第三個任期。路透分析過去10年執政，習近平透過12個方式將權力集於一人身，包括加強控制軍隊及官媒，清除被認為不忠的官員，逐漸建立自己成為黨的核心。

路透10日報導，習近平2012年成為中共總書記後，透過一次性行動或日積月累的方式，將權力集中在他一人身上，將以往中共總書記作為中共政治局常委中排名第一的集體領導，改變成目前被廣泛認為是「定於一尊」的個人領導。

習近平預料將在中共二十大獲得第三個任期，成為繼毛澤東後最有權力的中共領導人。報導綜合專家分析過去10年習近平如何鞏固權力：

一、習近平僭越本來屬於國務院總理制定經濟政策的責任，自己主持有關經濟的不同小組，包括於2012年成立的「中央全面深化改革領導小組」，及後來成立的「中央財經領導小組」。

二、透過全面的運動來清洗被認為是不忠、貪污及無效率的官員，之後安插親信擔任相關職位，至今已有470萬名官員被調查。

三、習近平安插親信管理黨內的人事及聘任，包括任命趙樂際為中央組織部部長；趙樂際的父親趙喜民曾是習近平父親習仲勳的下屬。之後在2017年，習近平委任他在清華大學的同學陳希接任中央組織部部長。

四、習近平於2015年開始軍隊的改革及裁員，加強控制軍隊。

五、透過持續執行「清洗」運動將不少公安要員及法官被拉下馬來控制國安機構。

六、由2015年起，習近平規定國務院及最高人民法院等機構每年要向他匯報。

七、2016年習近平向官媒表示要跟隨黨的路線及「跟黨姓」，自此以後媒體自由越來越少，有關習近平的官方宣傳越來越多。

八、2016年習近平明確了自己「核心」的政治地位，包括黨中央的核心及全黨的核心。

九、2017年中共十九大修改黨章，加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」，成為中共行動指南。習近平成為繼毛澤東、鄧小平之後，名字寫入黨章的中共領導人。

十、2017年習近平明確黨的領導權威，宣稱「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」。

十一、2018年習近平修改國家憲法，取消國家主席任期制，為他終身連任掃除障礙。

十二、中共2021底召開的19屆六中全會提出「兩個確立」，即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

習近平 中共 國務院

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