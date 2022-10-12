中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧（左圖），以及中共政治局常委、中紀委書記趙樂際（右圖）的動向備受關注。（新華社）

中共20大 即將舉行，有媒體指出，有關20大政治局常委的人事變化，傳出「四老三新」的新版本。

香港 媒體明報今天刊登文章指出，外傳的「四老三新」版本，即20大7名常委既非「留五換二」的「小變」，也非「留一汰六」的「大變」，而是「四老三新」的「中變」。

文章表示，留任的「四老」先後順序不變，但除了中共總書記習近平，其餘3人的職務都有變。

文章認為，這個版本將會開創1949年以來另一新紀錄，或首次由全國政協主席而非現任副總理接任總理；至於3名新常委，應是目前政治局中最年輕的3名「60後」，排名順序按年齡長幼定先後。

文章並表示，中共政治局現任7名常委中，趙樂際的動向惹人關注，有消息指他可能留任，並接任全國政協主席；若消息屬實，他將成為近40年來首名升官的中紀委書記。

此外，政治局常委王滬寧是留任或是退下，將意味著「七上」規則會否被打破。

據分析，王滬寧到本月才滿67歲，有傳言指他將會離任政治局常委，接替王岐山出任國家副主席，果真如此，則是20大人事創造的又一項新紀錄，即首次有未滿68歲的政治局常委「出局」。

文章說，王滬寧是政治局常委3個67歲同齡人之中月份最小的，他若卸任，也意味著所謂「七上八下」潛規則中的「七上」被打破。