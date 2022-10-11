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中共20大期間 河北鋼廠將環保限產3至5成

記者林宸誼／即時報導
中共20大召開期間，河北地區將啟動工業管控。圖為鋼廠生產線。本報系資料照
中共20大召開期間，河北地區將啟動工業管控。圖為鋼廠生產線。本報系資料照

中共二十大召開期間，河北地區將啟動工業管控，行業人士透露，河北地區鋼廠燒結預計將於14日至22日開始啟動工業管控，鋼廠燒結最高限產到50%。分析人士認為，燒結限產對鐵水產量有一定影響，鐵水日產量或開始見頂，或對鋼材價格有支撐作用。

上海財聯社報導，河北地區鋼鐵行業人士透露：「此次燒結限產不止是唐山地區，應該是全省的，邯鄲的武安鋼企也接到了相關通知，環保評級A類鋼企限產30%，其他鋼企最多限產50%。」

石家莊某環保評級A類鋼廠人士指出，公司也做了16日至22日燒結的限產檢修計畫，燒結產能計畫降低30%，目前在等文件確認，「雖然高爐不用限產，但鐵水產量估計也會有一定影響，但是不會像燒結這麼直接。」

Mysteel調研顯示，247家鋼廠高爐開工率83.50%，與上周相比增加0.69%，與去年相比增加5.98%；日均鐵水產量239.94萬噸，與上週相比降0.28萬噸，與去年相比增25.64萬噸。高爐開工率和日均鐵水產量都處於年內高位。

東吳期貨行業分析師朱少楠認為，鐵水日產量在240萬噸左右基本到達頂部了，雖然鋼企目前主動減產的積極性不強，但唐山部分鋼企的燒結庫存不是很高，如果現在燒結限產，肯定也會對鐵水產量有一定影響。

朱少楠進一步表示，目前鐵水日均產量還沒有趨勢性回落的情況，可淡季逐漸臨近，如果10月下旬需求開始走弱，就會出現鋼企主動限產或被動限產的情況。

上海鋼聯鋼材事業群分析師指出，此次限產，不僅是要求鋼廠燒結限產，整體運輸也受到影響，部分企業已經接到相關通知，要求11到16日運輸停運，在此期間，下游庫存到貨情況或將受限。

而部分鋼企高爐11日起有檢修計畫，唐山高爐產能利用率將會有所下降，如果唐山空氣品質情況後期得不到好轉，以及秋冬季限產文件的相關要求公布，唐山鐵水產量將會進一步下降。

分析人士補充，根據文件要求計算，邯鄲高爐鐵水日均影響量共計約8.2萬噸，管控期間共計減少鐵水產量73.8萬噸。預計中厚板品種日均影響量6,000噸左右，工業線材品種日均影響量1.萬噸左右。

分析師 二十大 中共

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