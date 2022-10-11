「廢太子」料入常 最年輕、最貧寒……胡春華再受矚

國務院副總理胡春華極有可能「入常」。（Getty Images）

每到換屆時的中共 最高領導層，最受關注的總是最年輕的那位；每屆換成的中共最高領導人中，一定有位清貧出身的。今屆中共20大 ，胡春華極有可能「入常」躋身中共權力最高層，屆時胡成為最年輕那位，同時又肯定是出身最貧寒那位。

今年59歲的胡春華，已數度在中共權力更迭中受到關注，包括他早年成了中共最年輕的封疆大吏之一時，人們就會把他的年齡拿出來數一數，在他被畫入中央政治局成員，及被猜成最高領導人的隔代接班人時，他的貧苦家史也被拿出來陳列一番。這次這兩個紀錄再被拿出來數說，也令他再度成為中共領導層換屆的焦點。

別不信中共最高領導人中每屆都有位出身貧寒，倒數五屆就知道，十五屆政治局常委李瑞環出身木匠，十六屆政治局常委吳官正有專門回憶錄回憶窮鄉童年，十七屆政治局常委賀國強講過他小時窮到打赤腳上學，十八屆政治局常委張高麗公開說自己就是個「苦孩子」，十九屆政治局常委汪洋文革亂世中，17歲就進食品廠當工人養家。這一屆，輪到訴說胡春華的窮苦家史了。

窮人的孩子早當家。胡春華15、6歲已走出窮鄉僻壤考進北大，曾與李克強 同校不同年，當李克強由北大學生會直升進共青團中央時，胡春華選擇去了西藏，當年北大可是在校園內刷出「向胡春華同學學習」的大標語。那年胡錦濤是共青團中央主席，他將這一大標語暗記心上，以後胡春華的每一步腳印，就都有胡錦濤的影子。

當胡春華被胡錦濤作為接班人開始培養後，他就走了農業大省省長、邊疆自治區書記等步步歷練，直到廣東省委書記任上，進入中央政治局，才上到了中共最高領導層人接班人的門檻。但眾所周知，被作為總理接班人培養的孫政才被抓了起來，作為中共總書記接班人培養的胡春華則成了「廢太子」。