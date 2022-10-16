吃貨／美食網站Yelp嚴選：全美最好吃 5家塔可餐廳

街頭隨處可見的墨西哥夾餅，早已擄獲全美不同族裔民眾的心。（取自Yelp網站）

你或許不知道10月4日是全美塔可日，這沒有關係！但這個街頭隨處可見的墨西哥 夾餅，早已擄獲全美不同族裔民眾的心。美食網站Yelp從全美100家塔可餐廳中，精選出全美最好吃的5家，如果住家附近剛好有這幾家餐廳的連鎖店，不妨去吃吃看。

５．紐約的Los Tacos No.1。（取自Yelp網站）

第5名：Los Tacos No.1／紐約市

Los Taco No. 1是由來自墨西哥提華納和加州 的三個好朋友所創立，希望把最正宗的塔可帶到紐約市，如今這家塔可連鎖餐廳的美食已成功征服全世界口味最挑剔的紐約客，簡單的菜單卻總是吸引大排長龍的人群 (幸好移動速度頗快)，證明這裡值得去嘗嘗看。

地點：雀兒喜市場及另外4家分店

餐點推薦：第一次去的人可以從carne asada和adobada con todo開始 (點上所有配料)，保證下次還想再去。內行人提醒，若早上去雀兒喜這家店，可以從店內另設的El Burro 早餐車點一客玉米煎餅 (burritos) 並要求多加莎莎醬。

顧客點評：許多人大推，讚為最正宗的塔可。有人說，如果他住在餐廳附近，一個星期一定會去光顧好幾次。

４．德州奧斯丁的Granny's Tacos。（取自Yelp網站）

第4名：Granny's Tacos／德州奧斯丁

這家餐廳取名為「祖母的塔可(Granny's Taco)」，他們可是認真的。和媽媽一起經營這家餐廳的Rey Hernandez說，菜單上所有的食譜都來他的自媽媽、祖母和曾祖母，而這些全都來自墨西哥瓜納華托 (Guanajuato) 當地居民所代代相傳的。Yelp網站編輯說，別被餐廳的排隊人龍嚇到，隊伍移動的速度很快。

地點：1401 E 7th St Austin, TX 78702

推薦餐點：Yelp推薦點個chilaquiles tacos再淋上餐廳的各色招牌醬料，最受歡迎的是 Abuela taco配上調味過的豬肉絲、pico de gallo醬和酪梨。有人認為這裡的早餐塔可是店內最棒的食物之一，也有人大推雞肉加墨西哥米的口味；或許每一種都值得嘗試。

顧客點評：Al Pastor taco是必點菜單，有人說，很久沒有吃到好吃的塔可了，這是他所吃過最好的；「如果有值得在星期天開車35分鐘去吃的塔可，那就是Granny's了」。

３．加州希爾馬的Taqueria Mi Ranchito。（取自Yelp網站）

第3名：Taqueria Mi Ranchito／加州希爾馬 (Sylmar)

Jesus Ledesma在聖費爾南多谷經營的塔可餐車大獲好評，這裡有塔可、墨西哥捲餅、餡餅，搭配各種條狀的牛肉、豬肉和雞肉，以及你可能想像不到的牛舌、豬頭肉等。

地點：可登入臉書查看各分店地址

推薦餐點：不管點甚麼，味道都一樣正點。喜歡吃辣的人，可以加上用墨西哥阿波辣椒 (Arbol chiles) 做的辣味橘子莎莎醬，另有粉絲推薦asada fries。

顧客點評：這裡最不可思議的是，連玉米餅都是手工做的，有各種肉類可以選擇，莎莎醬更是正點，「我可以開一個半小時車，只為品嘗他們的塔可。」

２．加州貝爾弗勞爾的Taco Nazo。（取自Yelp網站）

第2名：Taco Nazo／加州貝爾弗勞爾 (Bellflower)

如果你喜歡魚柳塔可，來這裡就沒錯。Taco Nazo自1978年從午餐車起家，如今已拓展至6家分店。他們把塔可分批油炸，加上酥脆的魚柳和一點捲心菜、番茄。由於早上排隊買塔可的人很多，要有耐心多等一下。雖然除了魚柳塔可之外，其他都不值得大肆宣揚，但衝著最棒的魚柳塔可，一切也都值得了。

地點：可上官網www.taconazo.com查詢鄰近的分店。

推薦餐點：魚柳或蝦肉塔可。

顧客點評：魚柳塔可真是個「美麗的錯誤」，加上含有大量番茄的莎莎醬、新鮮捲心菜絲，「連莎莎醬的辣度都恰到好處」。

１．加州聖地牙哥的Ed Fernandez Restaurant Birrieria。（取自Yelp網站）

第1名：Ed Fernandez Restaurant Birrieria／加州聖地牙哥

如果你吃過比利亞捲餅(Birria Tacos)，就知道甚麼是最好吃的蜜西哥料理。 Birra主要是一種多汁的五香燉肉，而比利亞捲餅在塞滿燉肉之後，再沾著紅褐色的湯汁(au jus) 一起吃。雖然捲餅看起來有點亂、也帶點辣，但一切又都是恰到好處的美味。身為墨西哥原住民的共同創辦人Jose Fernandez，從Birra開始風行之前便一直在做Birra，他們的Birra自然是聖地牙哥最棒的，也是別處所比不上的。

地點：2265 Flower Ave # D, San Diego, CA 92154

推薦餐點：如果想嘗試點新鮮的，粉絲們一致誇讚的是比利亞捲餅，再來一碗美味無敵的清燉肉湯。

顧客點評：「這是我吃過最吃的比利亞捲餅」，「朋友帶我來這家餐廳，這是我在整個聖地牙哥吃過最好的食物。」