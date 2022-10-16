料理功夫／微波爐料理 速蒸鮭魚

微波爐速蒸鮭魚

鮭魚營養豐富，除了含有優質蛋白質 和多種礦物質、維他命，還含有豐富Omega-3不飽和脂肪酸，對患有三高 的病患，尤有助益。用微波爐來蒸魚，省時、省力，味道也頗鮮美。

材料：

野生鮭魚排1片(約半磅)、薑（切絲）、蔥（切絲）、蒜末。

調味料：

白醋、鹽、胡椒粉、橄欖油、生抽、醬油各少量。

作法：

1.把鮭魚片沖洗後放在磁盤中，兩面均勻抹上鹽，再倒入些白醋，浸潤十分鐘，可以去腥。

2.鮭魚用水洗淨，磁盤也沖洗，去掉鹽醋的氣味。

3.鮭魚不用擦乾，直接放在磁盤上，撒點胡椒粉、數滴橄欖油（或其他蔬油）和少量生抽，再鋪上蒜末、薑絲和蔥絲，盤子用玻璃或磁器蓋子罩住。

4.放入微波爐，約三分鐘即成。如果鮭魚不夠熟，可再加半分鐘或一分鐘，直到魚肉熟透為止。

小叮嚀：

1.魚排去腥，可以用新鮮的檸檬或檸檬汁代替。不過檸檬較貴，鹽和白醋兩者不僅能久放長備，價格也便宜。

2.醬油只需放一點點調味，甚至不放也行，因為魚排用白醋和鹽浸過，多少已帶點鹹味；或者只放少量鹽和一些胡椒粉亦可。

3.家中沒有蔥、薑、蒜，或者不喜歡吃，不放也沒有關係。

4.視個人喜好可以加一點白酒或黃酒添香。

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